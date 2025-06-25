Що відбувається на фронті — детальний звіт Генштабу

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, станом на 22:00 25 червня на полі бою відбулось 118 зіткнень українських оборонців з російськими загарбниками. Що важливо розуміти, з них 40 – на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Протягом 25 червня росіяни завдали 54 авіаційних ударів.
- Ба більше, ворог здійснив 4126 обстрілів по позиціях ЗСУ.
Як розвивається ситуація на фронті
На Торецькому напрямку армія РФ 13 разів намагалася штурмувати позиції воїнів ЗСУ. Цього разу ворог зосередив свої сили в районах Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового і Яблунівки.
На Гуляйпільському напрямку противник один раз здійснив спробу прорватися поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку російські окупанти робили все можливе, щоб просунутися в бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку ворог два рази безуспішно наступав та зазнав нових втрат.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках воїни ЗСУ змогли відбити 11 атак окупантів. Що важливо розуміти, ще три боєзіткнення продовжуються.
На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакували позиції ЗСУ.
На Краматорському напрямку загалом відбулося 7 боєзіткнень, ворог не зміг просунутися вперед.
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