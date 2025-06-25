Що відбувається на фронті — детальний звіт Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається на фронті — детальний звіт Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, станом на 22:00 25 червня на полі бою відбулось 118 зіткнень українських оборонців з російськими загарбниками. Що важливо розуміти, з них 40 – на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Протягом 25 червня росіяни завдали 54 авіаційних ударів.
  • Ба більше, ворог здійснив 4126 обстрілів по позиціях ЗСУ.

Як розвивається ситуація на фронті

На Торецькому напрямку армія РФ 13 разів намагалася штурмувати позиції воїнів ЗСУ. Цього разу ворог зосередив свої сили в районах Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового і Яблунівки.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз здійснив спробу прорватися поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку російські окупанти робили все можливе, щоб просунутися в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог два рази безуспішно наступав та зазнав нових втрат.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках воїни ЗСУ змогли відбити 11 атак окупантів. Що важливо розуміти, ще три боєзіткнення продовжуються.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакували позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку загалом відбулося 7 боєзіткнень, ворог не зміг просунутися вперед.

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