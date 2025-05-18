Что происходит на Курщине — отчет Генштаба

По состоянию на 18 мая Силы обороны Украины продолжают сохранять военное присутствие в Курской области России и выполнять все задачи по назначению. Главная цель не меняется — обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новое наступление врага на Сумском и Харьковском направлениях.
Главные тезисы
- Генштаб напоминает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.
- На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км вражеской территории.
Генштаб рассказал, как развивается ситуация на Курщине
Украинские воины обращают внимание на то, что Курская операция длится уже более девяти месяцев.
Кроме того, указано, что ее главные задачи были успешно выполнены.
Что также важно понимать, армия РФ продолжает штурмовые действия в целях вытеснения бойцов ВСУ из Курщины и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины.
Для реализации этой цели враг вынужден перебрасывать резервы на другие направления, в частности, воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.
Потери армии РФ за время Курской операции:
199 танков,
1045 боевых бронемашин,
636 артиллерийских систем,
17 РСЗО,
15 средств ПВО,
1 самолет,
3 вертолеты,
1567 БПЛА оперативно-тактического уровня,
2068 единиц автотранспорта,
56 единиц специальной техники.
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