Что происходит на Курщине — отчет Генштаба

По состоянию на 18 мая Силы обороны Украины продолжают сохранять военное присутствие в Курской области России и выполнять все задачи по назначению. Главная цель не меняется — обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новое наступление врага на Сумском и Харьковском направлениях.

Генштаб рассказал, как развивается ситуация на Курщине

Украинские воины обращают внимание на то, что Курская операция длится уже более девяти месяцев.

Кроме того, указано, что ее главные задачи были успешно выполнены.

Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая одновременно опыт предыдущих операций. С учетом обстоятельств штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в пограничные Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение. Поделиться

Что также важно понимать, армия РФ продолжает штурмовые действия в целях вытеснения бойцов ВСУ из Курщины и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины.

Для реализации этой цели враг вынужден перебрасывать резервы на другие направления, в частности, воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

Потери армии РФ за время Курской операции: