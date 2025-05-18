Що наразі відбувається на Курщині — звіт Генштабу

Станом на 18 травня Сили оборони України продовжують зберігати військову присутність у Курській області Росії та виконувати усі завдання за призначенням. Головна ціль не змінюється — забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новому наступу ворога на Сумському та Харківському напрямках.

Генштаб розповів, як розвивається ситуація на Курщині

Українські воїни звертають увагу на те, що Курська операція триває вже понад дев’ять місяців.

Окрім того, наголошується, що її головні завдання були успішно виконані.

Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій, тактики активної оборони, враховуючи водночас досвід попередніх операцій. З урахуванням обставин, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують активні дії в прикордонні Курщини. Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення". Поширити

Що також важливо розуміти, армія РФ продовжує штурмові дії з метою витіснення бійців ЗСУ з Курщини та формування "зон безпеки" в прикордонних районах Сумщини.

Для реалізації цієї мети ворог вимушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

Втрати армії РФ за час Курської операції: