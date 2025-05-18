Що наразі відбувається на Курщині — звіт Генштабу

Станом на 18 травня Сили оборони України продовжують зберігати військову присутність у Курській області Росії та виконувати усі завдання за призначенням. Головна ціль не змінюється — забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новому наступу ворога на Сумському та Харківському напрямках.
Головні тези:
- Генштаб нагадує, що вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.
- На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км² ворожої території.
Генштаб розповів, як розвивається ситуація на Курщині
Українські воїни звертають увагу на те, що Курська операція триває вже понад дев’ять місяців.
Окрім того, наголошується, що її головні завдання були успішно виконані.
Що також важливо розуміти, армія РФ продовжує штурмові дії з метою витіснення бійців ЗСУ з Курщини та формування "зон безпеки" в прикордонних районах Сумщини.
Для реалізації цієї мети ворог вимушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.
Втрати армії РФ за час Курської операції:
199 танків,
1045 бойових бронемашин,
636 артилерійських систем,
17 РСЗВ,
15 засобів ППО,
1 літак,
3 гелікоптери,
1567 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
2068 одиниць автотранспорту,
56 одиниць спеціальної техніки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-