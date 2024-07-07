Что происходит в Часовом Яру — ответ ОСГВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в Часовом Яру — ответ ОСГВ "Хортица"

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, после отступления украинских военных из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области оккупационная армия РФ продолжает атаки, однако предпочитает попытки наступления в районе Торецкая.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты продолжают атаки в Часовом Яру Донецкой области, однако украинские военные успешно отражают их.
  • Обстановка в Часовом Яру находится под контролем Сил обороны, опровергается преувеличение потерь российской армии.
  • Спикер ОСГВ “Хортица” подчеркнул активность вражеских атак и попыток оттеснить украинских военных в различных направлениях.
  • Информация о потерях российских оккупантов, распространенная СМИ, согласно ОСГВ “Хортица”, несколько преувеличена.
  • Спикер подчеркнул успешное отражение атак и контроль сил обороны над ситуацией в Часовом Яру, делая акцент на ключевые изменения.

Какая ситуация сейчас в Часовом Яру

Волошин подчеркнул, что ключевым изменением в ситуации в городе стало отступление украинских военных из микрорайона "Канал".

И сейчас в этом направлении продолжаются активные штурмовые действия врага, - подчеркнул Волошин.

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные отбили 11 атак российских оккупантов в Часовом Яру, а до этого - еще 9 вражеских атак.

Волошин подчеркнул, что враг пытается оттеснить украинских военных в направлении Часового Яра, Ивановского и в районе Клищиевки.

Обстановка находится под контролем сил обороны. Основная масса обстрелов приходится как раз на южную часть Часового Яра. На этом направлении проведено 32 вражеских штурма, на город - 5. Активно работала вражеская авиация, однако акцент смещается ближе к Торецкому направлению, - объясняет спикер ОСГВ "Хортица".

Что известно о потерях армии РФ в Часовом Яру

Волошин подчеркнул, что информация журналистов издания Forbes о потере российскими оккупантами 99 тыс солдат в боях за Часов Яр несколько превышена.

По словам спикера ОСГВ “Хортица, цифра близка к реальности в том плане, что эксперты и аналитики приписали ее всей линии боевого столкновения на Востоке за три месяца.

По оценкам украинских военных, за последние три месяца российские оккупанты потеряли в боях за Часов Яр около 5 тыс военных.

В общей сложности потери преступной армии РФ на восточном фронте составляют 82 тыс солдат.

В частности, в зоне ответственности ОСГВ "Хортицы" вражеские потери составили:

  • апрель - более 24 тыс.

  • май – почти 26 тыс.

  • июнь – почти 32 тыс.

Я не стану спорить с экспертами. Но относительно Временного Яра цифра слишком велика. Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона Канал составляет около 5 тыс... личный состав российского был уничтожен, похоронен в посадках, - добавил Волошин.

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