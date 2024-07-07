По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, после отступления украинских военных из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области оккупационная армия РФ продолжает атаки, однако предпочитает попытки наступления в районе Торецкая.
Главные тезисы
- Российские оккупанты продолжают атаки в Часовом Яру Донецкой области, однако украинские военные успешно отражают их.
- Обстановка в Часовом Яру находится под контролем Сил обороны, опровергается преувеличение потерь российской армии.
- Спикер ОСГВ “Хортица” подчеркнул активность вражеских атак и попыток оттеснить украинских военных в различных направлениях.
- Информация о потерях российских оккупантов, распространенная СМИ, согласно ОСГВ “Хортица”, несколько преувеличена.
- Спикер подчеркнул успешное отражение атак и контроль сил обороны над ситуацией в Часовом Яру, делая акцент на ключевые изменения.
Какая ситуация сейчас в Часовом Яру
Волошин подчеркнул, что ключевым изменением в ситуации в городе стало отступление украинских военных из микрорайона "Канал".
По его словам, за прошедшие сутки украинские военные отбили 11 атак российских оккупантов в Часовом Яру, а до этого - еще 9 вражеских атак.
Волошин подчеркнул, что враг пытается оттеснить украинских военных в направлении Часового Яра, Ивановского и в районе Клищиевки.
Что известно о потерях армии РФ в Часовом Яру
Волошин подчеркнул, что информация журналистов издания Forbes о потере российскими оккупантами 99 тыс солдат в боях за Часов Яр несколько превышена.
По словам спикера ОСГВ “Хортица, цифра близка к реальности в том плане, что эксперты и аналитики приписали ее всей линии боевого столкновения на Востоке за три месяца.
По оценкам украинских военных, за последние три месяца российские оккупанты потеряли в боях за Часов Яр около 5 тыс военных.
В общей сложности потери преступной армии РФ на восточном фронте составляют 82 тыс солдат.
В частности, в зоне ответственности ОСГВ "Хортицы" вражеские потери составили:
апрель - более 24 тыс.
май – почти 26 тыс.
июнь – почти 32 тыс.
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