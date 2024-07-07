По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, после отступления украинских военных из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области оккупационная армия РФ продолжает атаки, однако предпочитает попытки наступления в районе Торецкая.

Какая ситуация сейчас в Часовом Яру

Волошин подчеркнул, что ключевым изменением в ситуации в городе стало отступление украинских военных из микрорайона "Канал".

И сейчас в этом направлении продолжаются активные штурмовые действия врага, - подчеркнул Волошин. Поделиться

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные отбили 11 атак российских оккупантов в Часовом Яру, а до этого - еще 9 вражеских атак.

Волошин подчеркнул, что враг пытается оттеснить украинских военных в направлении Часового Яра, Ивановского и в районе Клищиевки.

Обстановка находится под контролем сил обороны. Основная масса обстрелов приходится как раз на южную часть Часового Яра. На этом направлении проведено 32 вражеских штурма, на город - 5. Активно работала вражеская авиация, однако акцент смещается ближе к Торецкому направлению, - объясняет спикер ОСГВ "Хортица". Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в Часовом Яру

Волошин подчеркнул, что информация журналистов издания Forbes о потере российскими оккупантами 99 тыс солдат в боях за Часов Яр несколько превышена.

По словам спикера ОСГВ “Хортица, цифра близка к реальности в том плане, что эксперты и аналитики приписали ее всей линии боевого столкновения на Востоке за три месяца.

По оценкам украинских военных, за последние три месяца российские оккупанты потеряли в боях за Часов Яр около 5 тыс военных.

В общей сложности потери преступной армии РФ на восточном фронте составляют 82 тыс солдат.

В частности, в зоне ответственности ОСГВ "Хортицы" вражеские потери составили:

апрель - более 24 тыс.

май – почти 26 тыс.

июнь – почти 32 тыс.