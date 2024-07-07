За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, після відступу українських військових з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині окупаційна армія РФ продовжує атаки, однак надає перевагу спробам наступу в районі Торецька.

Яка наразі ситуація у Часовому Яру

Волошин підкреслив, що ключовою зміною у ситуації у місті став відступ українських військових з мікрорайону “Канал”.

І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога, - підкреслив Волошин. Поширити

За його словами, протягом минулої доби українські військові відбили 11 атак російських окупантів у Часовому Яру, а до цього - ще 9 ворожих атак.

Волошин підкреслив, що ворог намагається відтіснити українських військових у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.

Обстановка знаходиться під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто - 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку, - пояснює речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ у Часовому Яру

Волошин підкреслив, що інформація журналістів видання Forbes про втрату російськими окупантами 99 тис солдатів у боях за Часів Яр дещо перевищена.

За словами речника ОСУВ “Хортиця, цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.

За оцінками українських військових, протягом останніх трьох місяців російські окупанти втратили у боях за Часів Яр близько 5 тис військових.

Загалом втрати злочинної армії РФ на східному фронті складають 82 тис солдатів.

Зокрема, у зоні відповідальності "Хортиці" ворожі втрати склали:

квітень - понад 24 тис

травень - майже 26 тис

червень - майже 32 тис