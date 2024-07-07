Що відбувається у Часовому Яру — відповідь ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається у Часовому Яру — відповідь ОСУВ "Хортиця"

Військові ЗСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, після відступу українських військових з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині окупаційна армія РФ продовжує атаки, однак надає перевагу спробам наступу в районі Торецька. 

Головні тези:

  • У Часовому Яру на Донеччині тривають активні штурмові дії окупаційної армії РФ, з численними атаками на українських військових.
  • Протягом останніх трьох місяців російські окупанти втратили у боях за Часів Яр близько 5 тисяч військових, а загальні втрати армії РФ на сході складають 82 тисячі солдатів.
  • Обстановка у Часовому Яру перебуває під контролем Сил оборони, які активно відбивають атаки ворога в південній частині міста.
  • Інформація про втрату російськими окупантами 99 тисяч солдатів у боях за Часів Яр є перебільшеною, за підрахунками речника ОСУВ “Хортиця”.
  • Російська армія продовжує намагатися відтіснути українських військових у напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки, однак українські військові успішно відстоюють свої позиції.

Яка наразі ситуація у Часовому Яру

Волошин підкреслив, що ключовою зміною у ситуації у місті став відступ українських військових з мікрорайону “Канал”.

І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога, - підкреслив Волошин.

За його словами, протягом минулої доби українські військові відбили 11 атак російських окупантів у Часовому Яру, а до цього - ще 9 ворожих атак.

Волошин підкреслив, що ворог намагається відтіснити українських військових у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.

Обстановка знаходиться під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто - 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку, - пояснює речник ОСУВ “Хортиця”.

Що відомо про втрати армії РФ у Часовому Яру

Волошин підкреслив, що інформація журналістів видання Forbes про втрату російськими окупантами 99 тис солдатів у боях за Часів Яр дещо перевищена.

За словами речника ОСУВ “Хортиця, цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.

За оцінками українських військових, протягом останніх трьох місяців російські окупанти втратили у боях за Часів Яр близько 5 тис військових.

Загалом втрати злочинної армії РФ на східному фронті складають 82 тис солдатів.

Зокрема, у зоні відповідальності "Хортиці" ворожі втрати склали:

  • квітень - понад 24 тис

  • травень - майже 26 тис

  • червень - майже 32 тис

Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тис... особового складу російського було знищено, поховано у посадках, - додав Волошин.

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