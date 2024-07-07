За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, після відступу українських військових з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині окупаційна армія РФ продовжує атаки, однак надає перевагу спробам наступу в районі Торецька.
Головні тези:
- У Часовому Яру на Донеччині тривають активні штурмові дії окупаційної армії РФ, з численними атаками на українських військових.
- Протягом останніх трьох місяців російські окупанти втратили у боях за Часів Яр близько 5 тисяч військових, а загальні втрати армії РФ на сході складають 82 тисячі солдатів.
- Обстановка у Часовому Яру перебуває під контролем Сил оборони, які активно відбивають атаки ворога в південній частині міста.
- Інформація про втрату російськими окупантами 99 тисяч солдатів у боях за Часів Яр є перебільшеною, за підрахунками речника ОСУВ “Хортиця”.
- Російська армія продовжує намагатися відтіснути українських військових у напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки, однак українські військові успішно відстоюють свої позиції.
Яка наразі ситуація у Часовому Яру
Волошин підкреслив, що ключовою зміною у ситуації у місті став відступ українських військових з мікрорайону “Канал”.
За його словами, протягом минулої доби українські військові відбили 11 атак російських окупантів у Часовому Яру, а до цього - ще 9 ворожих атак.
Волошин підкреслив, що ворог намагається відтіснити українських військових у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.
Що відомо про втрати армії РФ у Часовому Яру
Волошин підкреслив, що інформація журналістів видання Forbes про втрату російськими окупантами 99 тис солдатів у боях за Часів Яр дещо перевищена.
За словами речника ОСУВ “Хортиця, цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.
За оцінками українських військових, протягом останніх трьох місяців російські окупанти втратили у боях за Часів Яр близько 5 тис військових.
Загалом втрати злочинної армії РФ на східному фронті складають 82 тис солдатів.
Зокрема, у зоні відповідальності "Хортиці" ворожі втрати склали:
квітень - понад 24 тис
травень - майже 26 тис
червень - майже 32 тис
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-