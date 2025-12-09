Что происходит в Волчанске — последние подробности

Силы обороны Украины по-прежнему удерживают позиции в западных, восточных и частично южных районах Волчанска. На этом фоне российские захватчики делают все возможное, чтобы прорваться с севера и центра, а также постоянно подтягивают подкрепление с территории РФ, пользуясь близостью к границе.
Главные тезисы
- Российские захватчики пытаются прорваться с севера и центра
- Ситуацию усложняет сильное разрушение города в целом.
Бои за Волчанск продолжаются
С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.
По словам последнего, бойцы ВСУ сохраняют свой контроль в западных, восточных и частично южных районах города.
Российские захватчики не оставляют попыток прорваться вперед через север и центр. Более того, они активно пытаются обходить сам город.
Журналисты также поинтересовались у него, видит ли он передвижение резервных сил врага и куда конкретно их перебрасывают
По его словам, в этом случае речь идет скорее о постоянном пополнении: через короткое логистическое плечо к российской границе враг может непрерывно заводить новые силы с территории РФ для замены уничтожаемых.
