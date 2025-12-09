Что происходит в Волчанске — последние подробности

Силы обороны Украины по-прежнему удерживают позиции в западных, восточных и частично южных районах Волчанска. На этом фоне российские захватчики делают все возможное, чтобы прорваться с севера и центра, а также постоянно подтягивают подкрепление с территории РФ, пользуясь близостью к границе.

Бои за Волчанск продолжаются

С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

По словам последнего, бойцы ВСУ сохраняют свой контроль в западных, восточных и частично южных районах города.

Российские захватчики не оставляют попыток прорваться вперед через север и центр. Более того, они активно пытаются обходить сам город.

Поэтому там зона активных боев. Дополнительно ситуацию усугубляет сильное разрушение города в целом. Поэтому мы уже, к сожалению, говорим не о том, за кем будет город, а о том, за кем будет то, что осталось в городе, — объяснил Виктор Трегубов. Поделиться

Журналисты также поинтересовались у него, видит ли он передвижение резервных сил врага и куда конкретно их перебрасывают