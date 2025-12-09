Что происходит в Волчанске — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в Волчанске — последние подробности

Бои за Волчанск продолжаются
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Силы обороны Украины по-прежнему удерживают позиции в западных, восточных и частично южных районах Волчанска. На этом фоне российские захватчики делают все возможное, чтобы прорваться с севера и центра, а также постоянно подтягивают подкрепление с территории РФ, пользуясь близостью к границе.

Главные тезисы

  • Российские захватчики пытаются прорваться с севера и центра
  • Ситуацию усложняет сильное разрушение города в целом.

Бои за Волчанск продолжаются

С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

По словам последнего, бойцы ВСУ сохраняют свой контроль в западных, восточных и частично южных районах города.

Российские захватчики не оставляют попыток прорваться вперед через север и центр. Более того, они активно пытаются обходить сам город.

Поэтому там зона активных боев. Дополнительно ситуацию усугубляет сильное разрушение города в целом. Поэтому мы уже, к сожалению, говорим не о том, за кем будет город, а о том, за кем будет то, что осталось в городе, — объяснил Виктор Трегубов.

Журналисты также поинтересовались у него, видит ли он передвижение резервных сил врага и куда конкретно их перебрасывают

По его словам, в этом случае речь идет скорее о постоянном пополнении: через короткое логистическое плечо к российской границе враг может непрерывно заводить новые силы с территории РФ для замены уничтожаемых.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Время пришло". Трамп выдвинул Украине новое циничное требование
Трамп снова склоняет Украину к капитуляции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это неприемлемо". Мерц публично бросил вызов Трампу
Мерц не скрывает своего возмущения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили двух мирных жителей Сумщины
Сумская ОВА
Россияне ежедневно убивают гражданских в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?