Що відбувається у Вовчанську — останні подробиці
Україна
Що відбувається у Вовчанську — останні подробиці

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Сили оборони України досі утримують позиції в західних, східних і частково південних районах Вовчанська. На цьому тлі російські загарбники роблять все можливе, щоб прорватися з півночі та центру, а також постійно підтягують підкріплення з території РФ, користуючись близькістю до кордону.

Головні тези:

  • Російські загарбники намагаються прорватися з півночі та центру
  • Ситуацію ускладнює сильна руйнація міста загалом.

Бої за Вовчанськ тривають

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

За словами останнього, бійці ЗСУ зберігають свій контроль в західних, східних і частково південних районах міста.

Російські загарбники не полишають спроб прорватися вперед через північ та центр. Ба більше, вони активно намагаються обходити саме місто.

Тому там зона активних доволі боїв. Додатково ситуацію ускладнює сильна руйнація міста в цілому. Тому ми вже, на жаль, говоримо не про те, за ким буде місто, а про те, за ким буде те, що залишилося в місті, — пояснив Віктор Трегубов.

Журналісти також поцікавилися у нього, чи бачить він пересування резервних сил ворога та куди конкретно їх перекидають.

За його словами, в цьому разі йдеться радше про постійне поповнення: через коротке логістичне плече до російського кордону ворог може безперервно заводити нові сили з території РФ для заміни тих, що знищуються.

Росіяни щоденно вбивають цивільних в Україні

