Що відбувається у Вовчанську — останні подробиці

Сили оборони України досі утримують позиції в західних, східних і частково південних районах Вовчанська. На цьому тлі російські загарбники роблять все можливе, щоб прорватися з півночі та центру, а також постійно підтягують підкріплення з території РФ, користуючись близькістю до кордону.
Головні тези:
- Російські загарбники намагаються прорватися з півночі та центру
- Ситуацію ускладнює сильна руйнація міста загалом.
Бої за Вовчанськ тривають
З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.
За словами останнього, бійці ЗСУ зберігають свій контроль в західних, східних і частково південних районах міста.
Російські загарбники не полишають спроб прорватися вперед через північ та центр. Ба більше, вони активно намагаються обходити саме місто.
Журналісти також поцікавилися у нього, чи бачить він пересування резервних сил ворога та куди конкретно їх перекидають.
За його словами, в цьому разі йдеться радше про постійне поповнення: через коротке логістичне плече до російського кордону ворог може безперервно заводити нові сили з території РФ для заміни тих, що знищуються.
