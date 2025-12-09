Що відбувається у Вовчанську — останні подробиці

Сили оборони України досі утримують позиції в західних, східних і частково південних районах Вовчанська. На цьому тлі російські загарбники роблять все можливе, щоб прорватися з півночі та центру, а також постійно підтягують підкріплення з території РФ, користуючись близькістю до кордону.

Бої за Вовчанськ тривають

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

За словами останнього, бійці ЗСУ зберігають свій контроль в західних, східних і частково південних районах міста.

Російські загарбники не полишають спроб прорватися вперед через північ та центр. Ба більше, вони активно намагаються обходити саме місто.

Тому там зона активних доволі боїв. Додатково ситуацію ускладнює сильна руйнація міста в цілому. Тому ми вже, на жаль, говоримо не про те, за ким буде місто, а про те, за ким буде те, що залишилося в місті, — пояснив Віктор Трегубов.

Журналісти також поцікавилися у нього, чи бачить він пересування резервних сил ворога та куди конкретно їх перекидають.