"Что-то должно измениться". У Трампа намекают на отставку Зеленского
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"Что-то должно измениться". У Трампа намекают на отставку Зеленского

Джонсон
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Источник:  NBC News

Протрамповский политик и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил с новым циничным заявлением. Он начал утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский "должен прийти в себя" и "с благодарностью" вернуться к переговорам с США, или это должен сделать кто-то другой от имени Украины.

Главные тезисы

  • Майк Джонсон хочет, чтобы Зеленский договаривался о мире на условиях США и РФ.
  • Зеленский не готов соглашаться с условиями перемирия с Россией, которые ставят под угрозу существование Украины.

Джонсон снова набросился на Зеленского

Что-то должно измениться: или он (Зеленский) должен прийти в себя, вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен взять на себя инициативу, чтобы это сделать. Решать украинцам, но могу сказать одно — мы снова утверждаем мир через силу.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США

Как утверждает политик, команда Дональда Трампа хочет, чтобы обе стороны — Россия и Украина — сотрудничали с США и, в частности, чтобы президент Зеленский "сделал необходимые шаги".

Президент Трамп пытается заставить эти две стороны достичь мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, было фактическим сигналом для нас, что он еще не готов к этому и я считаю, что это большое разочарование.

К слову, еще 1 марта Владимир Зеленский раскрыл реальную причину конфликта с Трампом.

По словам украинского лидера, он не собирается соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией:

Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и стабильный мир. А для этого мы должны находиться в сильной позиции за столом переговоров.

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