"Что-то должно измениться". У Трампа намекают на отставку Зеленского

Протрамповский политик и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил с новым циничным заявлением. Он начал утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский "должен прийти в себя" и "с благодарностью" вернуться к переговорам с США, или это должен сделать кто-то другой от имени Украины.
Главные тезисы
- Майк Джонсон хочет, чтобы Зеленский договаривался о мире на условиях США и РФ.
- Зеленский не готов соглашаться с условиями перемирия с Россией, которые ставят под угрозу существование Украины.
Джонсон снова набросился на Зеленского
Как утверждает политик, команда Дональда Трампа хочет, чтобы обе стороны — Россия и Украина — сотрудничали с США и, в частности, чтобы президент Зеленский "сделал необходимые шаги".
К слову, еще 1 марта Владимир Зеленский раскрыл реальную причину конфликта с Трампом.
По словам украинского лидера, он не собирается соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией:
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