"Щось має змінитися". У Трампа натякають на відставку Зеленського

Протрампівський політик та спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив з новою цинічною заявою. Він почав стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський "має прийти до тями" та "із вдячністю" повернутися до переговорів із США, або це має зробити хтось інший від імені України.
Головні тези:
- Майк Джонсон хоче, щоб Зеленський домовлявся про мир на умовах США та РФ.
- Зеленський не готовий погоджуватися на умови перемир'я з Росією, які ставлять під загрозу існування України.
Джонсон знову накинувся на Зеленського
Як стверджує політик, команда Дональда Трампа хоче, щоб обидві сторони — Росія та Україна — співпрацювали з США і зокрема, аби президент Зеленський "зробив необхідні кроки".
До слова, ще 1 березня Володимир Зеленський розкрив реальну причину конфлікту з Трампом.
За словами українського лідера, він не збирається погоджуватися на небезпечні для України умови перемир’я з Росією:
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