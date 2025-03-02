"Щось має змінитися". У Трампа натякають на відставку Зеленського
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"Щось має змінитися". У Трампа натякають на відставку Зеленського

Джонсон
Джерело:  NBC News

Протрампівський політик та спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив з новою цинічною заявою. Він почав стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський  "має прийти до тями" та "із вдячністю" повернутися до переговорів із США, або це має зробити хтось інший від імені України.

Головні тези:

  • Майк Джонсон хоче, щоб Зеленський домовлявся про мир на умовах США та РФ.
  • Зеленський не готовий погоджуватися на умови перемир'я з Росією, які ставлять під загрозу існування України.

Джонсон знову накинувся на Зеленського

Щось має змінитися: або він (Зеленський) має прийти до тями, повернутися за стіл переговорів із вдячністю, або хтось інший має взяти на себе ініціативу, щоб це зробити. Вирішувати українцям, але можу сказати одне — ми знову утверджуємо мир через силу.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США

Як стверджує політик, команда Дональда Трампа хоче, щоб обидві сторони — Росія та Україна — співпрацювали з США і зокрема, аби президент Зеленський "зробив необхідні кроки".

Президент Трамп намагається змусити ці дві сторони досягти миру. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, було фактичним сигналом для нас, що він ще не готовий до цього, і я вважаю, що це велике розчарування.

До слова, ще 1 березня Володимир Зеленський розкрив реальну причину конфлікту з Трампом.

За словами українського лідера, він не збирається погоджуватися на небезпечні для України умови перемир’я з Росією:

Україна хоче миру, але це має бути справедливий і сталий мир. А для цього ми маємо бути у сильній позиції за столом переговорів.

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