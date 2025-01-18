По словам заместителя главы Минобороны Сергея Мельника, студенты высших учебных заведений, которые по тем или иным причинам не смогут сдать экзамен по базовой общевойсковой подготовке, будут отчислены из вузов.

Что известно об обязательном прохождении БОВН студентами вузов

Мельник предупредил, что студентов, которые не сдадут экзамен по БОВН могут отчислить.

Если студенты по определенным принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", или если они отказываются принять военную присягу — они не смогут в будущем продолжать обучение в вузах, — отметил замглавы Минобороны. Поделиться

Кроме этого Мельник подчеркнул, что украинцы, которые не будут иметь базовую военную подготовку, не смогут работать в органах государственной власти и местного самоуправления и прокуратуры.

Когда начнется и как будет проходить БОВН в украинских вузах

Базовая военная подготовка для студентов вузов начнется с сентября 2025 года и будет предусматривать 300 академических часов.

Базовая военная подготовка будет разделена на 2 части:

теоретический курс — 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях

⁠практический курс — 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

Отмечается, что студенты в ходе прохождения подготовки будут получать базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, к медицинской помощи, основам военной дисциплины.

Кроме этого они будут овладевать навыками обращения с оружием.

По результатам прохождения БОВН студенты будут приносить военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.