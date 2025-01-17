По словам заместителя главы Минобороны, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, базовая военная подготовка для студентов вузов начнется с сентября 2025 года и будет предусматривать 300 академических часов.

Как будет проходить БОВП для студентов

Мельник подчеркнул, что базовая военная подготовка будет поделена на 2 части:

теоретический курс — 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях

⁠практический курс — 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

Теорию должны пройти все студенты — и мужчины, и женщины. Практический же курс обязателен только для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра, — объясняет Мельник. Поделиться

Базовая военная подготовка

Чему будут обучать в ходе базовой военной подготовки

Отмечается, что студенты в ходе прохождения подготовки будут получать базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, к медицинской помощи, основам военной дисциплины.

Кроме этого они будут овладевать навыками обращения с оружием.

По результатам прохождения БЗИН студенты будут приносить военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов-соискателей высшего образования.