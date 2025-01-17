По словам заместителя главы Минобороны, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, базовая военная подготовка для студентов вузов начнется с сентября 2025 года и будет предусматривать 300 академических часов.
Главные тезисы
- Базовая военная подготовка для студентов вузов начнется с сентября 2025 года и будет предусматривать 300 академических часов.
- Подготовка состоит из теоретического (90 часов) и практического (210 часов) курсов, включающих тактическую, разведывательную, психологическую подготовку и навыки с оружием.
- Практический курс обязателен только для мужчин, пригодных для военной службы, а женщины будут проходить его по собственному желанию.
- Студенты, успешно завершающие подготовку, будут приносить военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.
- 15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в законодательство об особенностях взятия граждан Украины на военный учет для внедрения базовой общевойсковой подготовки для студентов.
Как будет проходить БОВП для студентов
Мельник подчеркнул, что базовая военная подготовка будет поделена на 2 части:
теоретический курс — 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях
практический курс — 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.
Чему будут обучать в ходе базовой военной подготовки
Отмечается, что студенты в ходе прохождения подготовки будут получать базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, к медицинской помощи, основам военной дисциплины.
Кроме этого они будут овладевать навыками обращения с оружием.
По результатам прохождения БЗИН студенты будут приносить военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.
15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов-соискателей высшего образования.
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