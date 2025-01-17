У Міноборони анонсували базову військову підготовку для студентів
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міноборони анонсували базову військову підготовку для студентів

Міністерство оборони України
Базова військова підготовка

За словами заступника глави Міноборони, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, базова військова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачатиме 300 академічних годин. 

Головні тези:

  • З вересня 2025 року студенти вищих навчальних закладів почнуть проходити базову військову підготовку, що передбачатиме 300 академічних годин.
  • Підготовка складатиметься з теоретичного (90 годин) та практичного (210 годин) курсів, що включатимуть тактичну, розвідувальну, психологічну підготовку та навички зі зброєю.
  • Практичний курс обов'язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби, а жінки проходитимуть його за власним бажанням.
  • Студенти, які успішно завершать підготовку, складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Як проходотиме БЗВП для студентів

Мельник підкреслив, що базова військова підготовка буде поділена на 2 частини:

  • теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти

  • ⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду, — пояснює Мельник.

В Міноборони розкрили деталі проведення базової загальновійськової підготовки для студентів вищих учбових закладів
Базова військова підготовка

Чому навчатимуть в ході базової військової підготовки

Зазначається, що студенти в ході проходження підготовки отримуватимуть базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни.

Окрім цього вони будуть опановувати навички поводження зі зброєю.

За результатами проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

15 січня 2025 Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти.

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