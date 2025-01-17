За словами заступника глави Міноборони, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, базова військова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачатиме 300 академічних годин.

Як проходотиме БЗВП для студентів

Мельник підкреслив, що базова військова підготовка буде поділена на 2 частини:

теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти

⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду, — пояснює Мельник. Поширити

Базова військова підготовка

Чому навчатимуть в ході базової військової підготовки

Зазначається, що студенти в ході проходження підготовки отримуватимуть базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни.

Окрім цього вони будуть опановувати навички поводження зі зброєю.

За результатами проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

15 січня 2025 Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти.