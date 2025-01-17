За словами заступника глави Міноборони, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, базова військова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачатиме 300 академічних годин.
Головні тези:
- З вересня 2025 року студенти вищих навчальних закладів почнуть проходити базову військову підготовку, що передбачатиме 300 академічних годин.
- Підготовка складатиметься з теоретичного (90 годин) та практичного (210 годин) курсів, що включатимуть тактичну, розвідувальну, психологічну підготовку та навички зі зброєю.
- Практичний курс обов'язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби, а жінки проходитимуть його за власним бажанням.
- Студенти, які успішно завершать підготовку, складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.
Як проходотиме БЗВП для студентів
Мельник підкреслив, що базова військова підготовка буде поділена на 2 частини:
теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти
практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.
Чому навчатимуть в ході базової військової підготовки
Зазначається, що студенти в ході проходження підготовки отримуватимуть базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни.
Окрім цього вони будуть опановувати навички поводження зі зброєю.
За результатами проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.
15 січня 2025 Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-