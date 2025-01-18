За словами заступника глави Міноборони Сергія Мельника, студенти вищих учбових закладів, які з тих чи інших причин не зможуть скласти іспит з базової загальновійськової підготовки, будуть відраховані з ВНЗ.

Що відомо про обов’язкове проходження БЗВП студентами ВНЗ

Мельник попередив, що студентів, які не складуть іспит БЗВП можуть відрахувати.

Якщо студенти за певними принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незвдовільно", або якщо вони відмовляються прийняти військову присягу — вони не зможуть в майбутньому продовжувати навчання у ВНЗ, — зазначив заступник глави Міноборони. Поширити

Окрім цього Мельник підкреслив, що українці, які не матимуть базової військової підготовки, не зможуть працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування і прокуратури.

Коли почнеться і як проходитиме БЗВП в українських ВНЗ

Базова військова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачатиме 300 академічних годин.

Базова військова підготовка буде поділена на 2 частини:

теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти

⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Зазначається, що студенти в ході проходження підготовки отримуватимуть базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни.

Окрім цього вони будуть опановувати навички поводження зі зброєю.

За результатами проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.