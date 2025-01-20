Движение сопротивления "Желтая Лента" анонсировало большую акцию на ТОТ ко Дню Соборности

Ко Дню Соборности Украины активисты движения "Желтая Лента" анонсировали большую акцию на временно оккупированных Россией территориях Украины. 22 января на все ВТО вернется украинская символика.
Главные тезисы
- Активисты движения "Желтая Лента" объявили большую акцию на временно оккупированных территориях Украины ко Дню Соборности.
- Каждый может принять участие в акции, выполняя маленькие действия, такие как рисование граффити, вешание желтых лент или расклеивание стикеров.
- ВСУ освободили Херсон от оккупантов, а активисты продолжают поддерживать украинский дух в находящихся под оккупацией регионах.
- Украинское знамя было развернуто на вершине горы в оккупированном Крыму ко Дню Соборности, чтобы отметить единство нации.
- Единство украинцев и совместные усилия помогут украсить Крым сине-желтыми флагами и показать, что Крым – это Украина!
Как присоединиться к большой акции активистов на ВТО
Как отмечают активисты движения "Желтая Лента", к этой акции может присоединиться каждый оказавшийся в оккупации человек.
К слову, весной 2022-го, с началом российской оккупации Херсона, жители города сопротивлялись военным РФ. Символом сопротивления стала желтая лента, которую горожане развешивали в разных частях областного центра. 11 ноября 2022-го ВСУ уволили Херсон. Между тем, проукраинские активисты продолжают подпольный протест во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Украинский флаг взвился на вершине горы в оккупированном Крыму
Как сообщили активисты, украинское знамя развернули ко Дню Соборности, который отмечают в Украине 22 января.
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