Движение сопротивления "Желтая Лента" анонсировало большую акцию на ТОТ ко Дню Соборности
Категория
Украина
Дата публикации

Движение сопротивления "Желтая Лента" анонсировало большую акцию на ТОТ ко Дню Соборности

Движение сопротивления "Желтая Лента" анонсировало большую акцию на ТОТ ко Дню Соборности
Read in English
Читати українською
Источник:  Желтая Лента

Ко Дню Соборности Украины активисты движения "Желтая Лента" анонсировали большую акцию на временно оккупированных Россией территориях Украины. 22 января на все ВТО вернется украинская символика.

Главные тезисы

  • Активисты движения "Желтая Лента" объявили большую акцию на временно оккупированных территориях Украины ко Дню Соборности.
  • Каждый может принять участие в акции, выполняя маленькие действия, такие как рисование граффити, вешание желтых лент или расклеивание стикеров.
  • ВСУ освободили Херсон от оккупантов, а активисты продолжают поддерживать украинский дух в находящихся под оккупацией регионах.
  • Украинское знамя было развернуто на вершине горы в оккупированном Крыму ко Дню Соборности, чтобы отметить единство нации.
  • Единство украинцев и совместные усилия помогут украсить Крым сине-желтыми флагами и показать, что Крым – это Украина!

Как присоединиться к большой акции активистов на ВТО

Как отмечают активисты движения "Желтая Лента", к этой акции может присоединиться каждый оказавшийся в оккупации человек.

Наше единство — наше оружие. Если вы еще не сопротивлялись и не показывали свою позицию — это самое время, чтобы начать. Начать и увидеть, что маленькие действия оказывают большое влияние, — призывают активисты.

Рисуйте граффити, вешайте желтые ленты, расклеивайте стикеры. Вместе напомним оккупантам, что они здесь чужаки!

К слову, весной 2022-го, с началом российской оккупации Херсона, жители города сопротивлялись военным РФ. Символом сопротивления стала желтая лента, которую горожане развешивали в разных частях областного центра. 11 ноября 2022-го ВСУ уволили Херсон. Между тем, проукраинские активисты продолжают подпольный протест во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Украинский флаг взвился на вершине горы в оккупированном Крыму

Как сообщили активисты, украинское знамя развернули ко Дню Соборности, который отмечают в Украине 22 января.

Мы развернули флаг на одной из вершин крымских гор, Пахкал-Кая, чтобы показать единство украинского народа, потому что Крым – это Украина! Сегодня символ Украины развевается над вершиной Крыма, а уже совсем скоро, общими усилиями мы украсим сине-желтыми флагами весь полуостров, — говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Флаг Украины появился во всех уголках оккупированного Донецка
Флаг Украины
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Злая Мавка". Ukraїner создал анимационный проект о женском движении сопротивления на ТОТ — видео
Злая Мавка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Движение сопротивления сожгло Z-автомобиль армии РФ в Мариуполе ― источники
машина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?