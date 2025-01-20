Движение сопротивления "Желтая Лента" анонсировало большую акцию на ТОТ ко Дню Соборности

Ко Дню Соборности Украины активисты движения "Желтая Лента" анонсировали большую акцию на временно оккупированных Россией территориях Украины. 22 января на все ВТО вернется украинская символика.

Как присоединиться к большой акции активистов на ВТО

Как отмечают активисты движения "Желтая Лента", к этой акции может присоединиться каждый оказавшийся в оккупации человек.

Наше единство — наше оружие. Если вы еще не сопротивлялись и не показывали свою позицию — это самое время, чтобы начать. Начать и увидеть, что маленькие действия оказывают большое влияние, — призывают активисты. Поделиться

Рисуйте граффити, вешайте желтые ленты, расклеивайте стикеры. Вместе напомним оккупантам, что они здесь чужаки! Поделиться

К слову, весной 2022-го, с началом российской оккупации Херсона, жители города сопротивлялись военным РФ. Символом сопротивления стала желтая лента, которую горожане развешивали в разных частях областного центра. 11 ноября 2022-го ВСУ уволили Херсон. Между тем, проукраинские активисты продолжают подпольный протест во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Украинский флаг взвился на вершине горы в оккупированном Крыму

Как сообщили активисты, украинское знамя развернули ко Дню Соборности, который отмечают в Украине 22 января.