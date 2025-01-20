Рух опору "Жовта Стрічка" анонсував велику акцію на ТОТ до Дня Соборності

До Дня Соборності України активісти руху "Жовта Стрічка" анонсували велику акцію на тимчасово окупованих Росією територіях України. 22 січня на всі ТОТ повернеться українська символіка.

Як долучитися до великої акції активістів на ТОТ

Як зазначають активісти руху "Жовта Стрічка", до цієї акції може долучитися кожна людина, що опинилася в окупації.

Наша єдність — наша зброя.Якщо ви ще не чинили спротив і не показували свою позицію — це саме час щоб почати. Почати і побачити, що маленькі дії мають великий вплив, — закликають активісти. Поширити

Малюйте графіті, вішайте жовті стрічки, розклеюйте стікери. Разом нагадаємо окупантам, що вони тут чужинці! Поширити

До слова, навесні 2022-го, з початком російської окупації Херсона, мешканці міста чинили спротив військовим РФ. Символом опору стала жовта стрічка, яку містяни розвішували у різних частинах обласного центру. 11 листопада 2022-го ЗСУ звільнили Херсон. Тим часом проукраїнські активісти продовжують підпільний протест у тимчасово окупованому Криму, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Український прапор замайорів на вершині гори в окупованому Криму

Як повідомили активісти, український стяг розгорнули до Дня Соборності, який відзначають в Україні 22 січня.