Рух опору "Жовта Стрічка" анонсував велику акцію на ТОТ до Дня Соборності
Категорія
Україна
Дата публікації

Рух опору "Жовта Стрічка" анонсував велику акцію на ТОТ до Дня Соборності

Рух опору "Жовта Стрічка" анонсував велику акцію на ТОТ до Дня Соборності
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Джерело:  Жовта Стрічка

До Дня Соборності України активісти руху "Жовта Стрічка" анонсували велику акцію на тимчасово окупованих Росією територіях України. 22 січня на всі ТОТ повернеться українська символіка.

Головні тези:

  • Активісти руху «Жовта Стрічка» оголосили велику акцію на тимчасово окупованих територіях України до Дня Соборності.
  • Кожен може долучитися до акції, виконуючи маленькі дії, такі як малювання графіті, вішання жовтих стрічок чи розклеювання стікерів.
  • ЗСУ звільнили Херсон від окупантів, а активісти продовжують підтримувати український дух у регіонах, що перебувають під окупацією.
  • Український прапор був розгорнутий на вершині гори в окупованому Криму до Дня Соборності, щоб відзначити єдність нації.
  • Єдність українців та спільні зусилля допоможуть прикрасити Крим синьо-жовтими прапорами та показати, що Крим — це Україна!

Як долучитися до великої акції активістів на ТОТ

Як зазначають активісти руху  "Жовта Стрічка", до цієї акції може долучитися кожна людина, що опинилася в окупації.

Наша єдність — наша зброя.Якщо ви ще не чинили спротив і не показували свою позицію — це саме час щоб почати. Почати і побачити, що маленькі дії мають великий вплив, — закликають активісти.

Малюйте графіті, вішайте жовті стрічки, розклеюйте стікери. Разом нагадаємо окупантам, що вони тут чужинці!

До слова, навесні 2022-го, з початком російської окупації Херсона, мешканці міста чинили спротив військовим РФ. Символом опору стала жовта стрічка, яку містяни розвішували у різних частинах обласного центру. 11 листопада 2022-го ЗСУ звільнили Херсон. Тим часом проукраїнські активісти продовжують підпільний протест у тимчасово окупованому Криму, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Український прапор замайорів на вершині гори в окупованому Криму

Як повідомили активісти, український стяг розгорнули до Дня Соборності, який відзначають в Україні 22 січня.

Ми розгорнули прапор на одній із вершин кримських гір, Пахкал-Кая, щоб показати єдність українського народу, бо Крим — це Україна! Сьогодні символ України майорить над вершиною Криму, а вже зовсім скоро, спільними зусиллями ми прикрасимо синьо-жовтими прапорами весь півострів, — йдеться у повідомленні.

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