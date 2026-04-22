Еще 2 российских НПЗ остановились после ударов Украины

Согласно данным Reuters, в стране-агрессорке РФ в результате атаки украинских дронов остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, которые являются собственностью компании "Роснефть". Журналисты утверждают, что на этот раз не выдержали Туапсинский и Новокуйбышевский НПЗ.

Как утверждают инсайдеры Reuters, Туапсинский НПЗ вынужден был остановить свою работу еще 16 апреля после атаки беспилотников на порт Туапсе.

Что важно понимать, он единственный на черноморском побережье страны-агрессорки.

Украина нанесла повторный удар по объекту 20 апреля.

По словам анонимных источников, украинские дроны повредили портовую инфраструктуру и резервуары с нефтью.

Более того, известно, что дым от пожара растянулся примерно на 300 км и достиг Ставрополя.

Журналисты обращают внимание на то, что Туапсинский НПЗ остановил установку первичной переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Кроме того, указано, что 18 апреля остановил работу Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн. тонн в год.

Именно в прошлую субботу этот российский завод попал под мощный удар Украины, в результате чего были выведены из эксплуатации обе установки первичной переработки нефти — АВТ-11 и АВТ-9.