Ще 2 російських НПЗ зупинилися після ударів України

Джерело:  Reuters

Згідно з даними Reuters, у країні-агресорці РФ внаслідок атаки українських дронів зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, які є власністю компанії "Роснефть". Журналісти стверджують, що цього разу не витримали Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.

Головні тези:

  • Україна почала здійснювати атаку за атакою на російські НПЗ, щоб у них просто не залишилося шансів на продовження функціонування.
  • Пожежу на Туапсинському заводі досі не можуть загасити.

Як стверджують інсайдери Reuters, Туапсинський НПЗ був вимушений зупинити свою роботу ще 16 квітня після атаки безпілотників на порт Туапсе.

Що важливо розуміти, він є єдиним на чорноморському узбережжі країни-агресорки.

Україна завдала повторного удару по об’єкту 20 квітня.

За словами анонімних джерел, українські дрони пошкодили портову інфраструктуру та резервуари з нафтою.

Ба більше, відомо, що дим від пожежі розтягнувся приблизно на 300 км і досяг Ставрополя.

Журналісти звертають увагу на те, що Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку первинної переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Окрім того, вказано, що 18 квітня зупинив роботу Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8,3 млн тонн на рік.

Саме минулої суботи цей російськи завод потрапив під потужний удар України, внаслідок чого було виведено з експлуатації обидві установки первинної переробки нафти — АВТ-11 та АВТ-9.

Більше по темі

