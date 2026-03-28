Еще более 3 тыс военных США прибыли на Ближний Восток

27 марта американские морпехи прибыли на Ближний Восток на десантном корабле, содержащем тысячи солдат.
Главные тезисы
- Более 3 тыс. американских военных прибыли на Ближний Восток для усиления военных возможностей США.
- Десантный корабль USS Tripoli доставил на Ближний Восток около 3500 моряков и морских пехотинцев.
На Ближний Восток прибыло подкрепление к армии США
Об этом сообщает Центральное командование США на Ближнем Востоке в соцсети Х.
В командовании отметили, что корабль класса "Америка" является флагманом десантной группы "Tripoli" 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
Судно насчитывает около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также транспортную и ударную авиацию, десантные и тактические средства.
К слову, на днях The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа.
При этом по данным Bloomberg, у администрации Трампа пока нет планов наземного вторжения в Иран. Несмотря на опрокидывание войск, США делают ставку на стратегическое давление без привлечения пехоты.
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-