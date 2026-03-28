Ще понад 3 тис військових США прибули на Близький Схід

27 березня американські морпіхи прибули на Близький Схід на десантному кораблі, який містить тисячі солдатів.
Головні тези:
- Понад 3 тис. американських військових прибули на Близький Схід для посилення військових можливостей США.
- Десантний корабель USS Tripoli прибув до зони відповідальності Центрального командування США з близько 3500 моряків та морських піхотинців.
На Близький Схід прибуло підкріплення до армії США
Про це повідомляє Центральне командування США на Близькому Сході в соцмережі Х.
У командуванні зазначили, що цей корабель класу "Америка" є флагманом десантної групи "Tripoli" 31-го експедиційного корпусу морської піхоти.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
Судно налічує близько 3500 моряків і морських піхотинців, а також має транспортну та ударну авіацію, десантні й тактичні засоби.
До слова, днями The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправки ще 10 тис солдатів на Близький Схід, щоб розширити військові можливості президента США Дональда Трампа.
При цьому за даними Bloomberg, адміністрація Трампа поки що не має планів наземного вторгнення в Іран. Незважаючи на перекидання військ, США роблять ставку на стратегічний тиск без залучення піхоти.
