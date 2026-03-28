Ще понад 3 тис військових США прибули на Близький Схід

27 березня американські морпіхи прибули на Близький Схід на десантному кораблі, який містить тисячі солдатів.

Про це повідомляє Центральне командування США на Близькому Сході в соцмережі Х.

Моряки і морські піхотинці США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибули в зону відповідальності Центрального командування США 27 березня.

У командуванні зазначили, що цей корабель класу "Америка" є флагманом десантної групи "Tripoli" 31-го експедиційного корпусу морської піхоти.

Судно налічує близько 3500 моряків і морських піхотинців, а також має транспортну та ударну авіацію, десантні й тактичні засоби.

До слова, днями The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправки ще 10 тис солдатів на Близький Схід, щоб розширити військові можливості президента США Дональда Трампа.

При цьому за даними Bloomberg, адміністрація Трампа поки що не має планів наземного вторгнення в Іран. Незважаючи на перекидання військ, США роблять ставку на стратегічний тиск без залучення піхоти.

