Еще одна война. Судан обвинил Эфиопию в атаке дронов

Судан впервые обвинил соседнюю Эфиопию в том, что с ее территории запускали беспилотники для атак на страну во время продолжающейся гражданской войны.
Эфиопия запустила дроны по Судану: что известно
Судан обвинил Эфиопию в том, что она разрешила запускать беспилотники со своей территории на территорию Судана для атак в феврале и марте.
Это впервые, когда Судан обвинил своего могущественного соседа в причастности к трехлетней гражданской войне.
Заявление Министерства иностранных дел Судана является очередным признаком того, что один из самых смертоносных конфликтов в мире между армией и Силами скорой поддержки (RSF) привлекает региональные государства из Африки и других стран.
В МИД Судана назвали действия Эфиопии "откровенным нарушением суверенитета страны и открытым актом агрессии."
В заявлении не уточняется, где именно произошли вероятные нападения, но, по словам очевидцев, в граничащем с Эфиопией юго-восточном штате Голубого Нила в последние недели произошли небольшие стычки и атаки дронов.
Некоторые части Голубого Нила контролируются повстанческой группировкой НОС-Н, которая в прошлом году объединилась с Репортерами сил безопасности.
Власти Эфиопии пока не прокомментировали заявления МИД Судана.
