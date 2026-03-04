Еще одна война. Судан обвинил Эфиопию в атаке дронов
Еще одна война. Судан обвинил Эфиопию в атаке дронов

Судан
Источник:  Reuters

Судан впервые обвинил соседнюю Эфиопию в том, что с ее территории запускали беспилотники для атак на страну во время продолжающейся гражданской войны.

  • Судан обвинил Эфиопию в запуске дронов для атак на свою территорию во время трехлетней гражданской войны.
  • Обвинения вызывают серьезные последствия для отношений между двумя странами в регионе.

Эфиопия запустила дроны по Судану: что известно

Судан обвинил Эфиопию в том, что она разрешила запускать беспилотники со своей территории на территорию Судана для атак в феврале и марте.

Это впервые, когда Судан обвинил своего могущественного соседа в причастности к трехлетней гражданской войне.

Заявление Министерства иностранных дел Судана является очередным признаком того, что один из самых смертоносных конфликтов в мире между армией и Силами скорой поддержки (RSF) привлекает региональные государства из Африки и других стран.

В МИД Судана назвали действия Эфиопии "откровенным нарушением суверенитета страны и открытым актом агрессии."

Правительство Судана предостерегает эфиопские власти от последствий этих враждебных действий и подтверждает свое право защищать территориальную целостность всеми доступными средствами.

В заявлении не уточняется, где именно произошли вероятные нападения, но, по словам очевидцев, в граничащем с Эфиопией юго-восточном штате Голубого Нила в последние недели произошли небольшие стычки и атаки дронов.

Некоторые части Голубого Нила контролируются повстанческой группировкой НОС-Н, которая в прошлом году объединилась с Репортерами сил безопасности.

Власти Эфиопии пока не прокомментировали заявления МИД Судана.

Что известно о ситуации в Судане

