Ще одна війна. Судан звинуватив Ефіопію в атаці дронів

Судан уперше звинуватив сусідню Ефіопію в тому, що з її території запускали безпілотники для атак на країну під час триваючої громадянської війни.
Ефіопія запустила дрони по Судану: що відомо
Судан звинуватив Ефіопію в тому, що вона дозволила запускати безпілотники зі своєї території на територію Судану для здійснення атак у лютому та березні.
Це вперше, коли Судан безпосередньо звинуватив свого могутнього сусіда у причетності до трирічної громадянської війни.
Заява Міністерства закордонних справ Судану є черговою ознакою того, що один з найсмертоносніших конфліктів у світі між армією та Силами швидкої підтримки (RSF) залучає регіональні держави з Африки та інших країн.
У МЗС Судану назвали дії Ефіопії "відвертим порушенням суверенітету країни та відкритим актом агресії."
У заяві не уточнюється, де саме відбулися ймовірні напади, але, за словами очевидців, у південно-східному штаті Блакитного Нілу, який межує з Ефіопією, останніми тижнями сталися невеликі сутички та атаки дронів.
Деякі частини Блакитного Нілу контролюються повстанським угрупованням НОС-Н, яке минулого року об'єдналося з Репортерами безпекових сил.
Влада Ефіопії поки не прокоментувала заяви МЗС Судану.
