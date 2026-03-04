Ще одна війна. Судан звинуватив Ефіопію в атаці дронів
Ще одна війна. Судан звинуватив Ефіопію в атаці дронів

Судан
Джерело:  Reuters

Судан уперше звинуватив сусідню Ефіопію в тому, що з її території запускали безпілотники для атак на країну під час триваючої громадянської війни.

Головні тези:

  • Судан звинуватив Ефіопію в запуску дронів для атак на свою територію під час триваючої громадянської війни.
  • Громадянська війна в Судані триває вже третій рік між регулярною армією та воєнізованими силами.

Ефіопія запустила дрони по Судану: що відомо

Судан звинуватив Ефіопію в тому, що вона дозволила запускати безпілотники зі своєї території на територію Судану для здійснення атак у лютому та березні.

Це вперше, коли Судан безпосередньо звинуватив свого могутнього сусіда у причетності до трирічної громадянської війни.

Заява Міністерства закордонних справ Судану є черговою ознакою того, що один з найсмертоносніших конфліктів у світі між армією та Силами швидкої підтримки (RSF) залучає регіональні держави з Африки та інших країн.

У МЗС Судану назвали дії Ефіопії "відвертим порушенням суверенітету країни та відкритим актом агресії."

Уряд Судану застерігає ефіопську владу від наслідків цих ворожих дій та підтверджує своє право захищати територіальну цілісність усіма доступними засобами.

У заяві не уточнюється, де саме відбулися ймовірні напади, але, за словами очевидців, у південно-східному штаті Блакитного Нілу, який межує з Ефіопією, останніми тижнями сталися невеликі сутички та атаки дронів.

Деякі частини Блакитного Нілу контролюються повстанським угрупованням НОС-Н, яке минулого року об'єдналося з Репортерами безпекових сил.

Влада Ефіопії поки не прокоментувала заяви МЗС Судану.

Що відомо про ситуацію в Судані

