Трагедія в Судані. Авіаудар забрав життя 57 цивільних

Щонайменше 57 цивільних, зокрема 22 жінки, 17 дітей і 3 немовлят, загинули внаслідок авіаудару парамілітарних "Сил швидкого реагування" (RSF) по притулку для переселенців у місті Ель-Фашер в Судані. Окрім того, ще десятки мирних мешканців отримали важкі поранення.
Головні тези:
- Парамілітарні сили RSF використали дрони, ракетні установки та артилерію для організації масованого вбивства.
- Представники El Fasher Resistance Committee закликають міжнародну спільноту втрутитися.
Що відомо про ситуацію в Судані
Притулок для переселенців, що потрапив під авіаудар, знаходиться на території Ісламського університету Омдурмана.
Згідно з останніми даними, цього разу RSF використала для атаки дрони, ракетні установки й артилерію, завдавши прицільних ударів по цивільному об'єкту.
З коментарем з цього приводу виступила Суданська мережа лікарів:
За словам представників правозахисної організації El Fasher Resistance Committee, цей інцидент є "масовим вбивством", адже йдеться про десятки загиблих.
На цьому тлі вони закликали міжнародну спільноту втрутитися та вдатися до конкретних дій:
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-