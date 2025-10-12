Трагедія в Судані. Авіаудар забрав життя 57 цивільних

Щонайменше 57 цивільних, зокрема 22 жінки, 17 дітей і 3 немовлят, загинули внаслідок авіаудару парамілітарних "Сил швидкого реагування" (RSF) по притулку для переселенців у місті Ель-Фашер в Судані. Окрім того, ще десятки мирних мешканців отримали важкі поранення.

Що відомо про ситуацію в Судані

Притулок для переселенців, що потрапив під авіаудар, знаходиться на території Ісламського університету Омдурмана.

Згідно з останніми даними, цього разу RSF використала для атаки дрони, ракетні установки й артилерію, завдавши прицільних ударів по цивільному об'єкту.

З коментарем з цього приводу виступила Суданська мережа лікарів:

Більшість жертв отримали серйозні поранення в результаті навмисного обстрілу ракетами і артилерійськими снарядами з використанням безпілотників та важкої зброї. Поширити

За словам представників правозахисної організації El Fasher Resistance Committee, цей інцидент є "масовим вбивством", адже йдеться про десятки загиблих.

На цьому тлі вони закликали міжнародну спільноту втрутитися та вдатися до конкретних дій: