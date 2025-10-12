Трагедія в Судані. Авіаудар забрав життя 57 цивільних
Категорія
Події
Дата публікації

Трагедія в Судані. Авіаудар забрав життя 57 цивільних

Що відомо про ситуацію в Судані
Read in English

Щонайменше 57 цивільних, зокрема 22 жінки, 17 дітей і 3 немовлят, загинули внаслідок авіаудару парамілітарних "Сил швидкого реагування" (RSF) по притулку для переселенців у місті Ель-Фашер в Судані. Окрім того, ще десятки мирних мешканців отримали важкі поранення.

Головні тези:

  • Парамілітарні сили RSF використали дрони, ракетні установки та артилерію для організації масованого вбивства.
  • Представники El Fasher Resistance Committee закликають міжнародну спільноту втрутитися.

Що відомо про ситуацію в Судані

Притулок для переселенців, що потрапив під авіаудар, знаходиться на території Ісламського університету Омдурмана.

Згідно з останніми даними, цього разу RSF використала для атаки дрони, ракетні установки й артилерію, завдавши прицільних ударів по цивільному об'єкту.

З коментарем з цього приводу виступила Суданська мережа лікарів:

Більшість жертв отримали серйозні поранення в результаті навмисного обстрілу ракетами і артилерійськими снарядами з використанням безпілотників та важкої зброї.

За словам представників правозахисної організації El Fasher Resistance Committee, цей інцидент є "масовим вбивством", адже йдеться про десятки загиблих.

На цьому тлі вони закликали міжнародну спільноту втрутитися та вдатися до конкретних дій:

Дітей, жінок і літніх людей холоднокровно вбили, а багатьох повністю спалили. Ситуація в місті вийшла за межі катастрофи й геноциду, а світ мовчить, — дорікають правозахисники у своєму зверненні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна тепер воює з Росією в Судані
ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ та Судан планують підписання договору про обмін зброєю — експерти
Судан
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Авіатроща вантажного літака з російським екіпажем сталася у Судані — відео
Літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?