Трагедия в Судане. Авиаудар унес жизни 57 гражданских

По меньшей мере 57 гражданских, в том числе 22 женщины, 17 детей и 3 младенца, погибли в результате авиаудара парамилитарных "Сил быстрого реагирования" (RSF) по приюту для переселенцев в городе Эль-Фашер в Судане. Кроме того, еще десятки мирных жителей получили тяжелые ранения.

Что известно о ситуации в Судане

Приют для переселенцев, попавший под авиаудар, находится на территории Исламского университета Омдурмана.

Согласно последним данным, на этот раз RSF использовала для атаки дроны, ракетные установки и артиллерию, нанеся прицельные удары по гражданскому объекту.

С комментарием по этому поводу выступила Суданская сеть врачей:

Большинство жертв получили серьезные ранения в результате умышленного обстрела ракетами и артиллерийскими снарядами с использованием беспилотников и тяжелого оружия. Поделиться

По словам представителей правозащитной организации El Fasher Resistance Committee, этот инцидент является "массовым убийством", ведь речь идет о десятках погибших.

На этом фоне они призвали международное сообщество вмешаться и предпринять конкретные действия: