Трагедия в Судане. Авиаудар унес жизни 57 гражданских

По меньшей мере 57 гражданских, в том числе 22 женщины, 17 детей и 3 младенца, погибли в результате авиаудара парамилитарных "Сил быстрого реагирования" (RSF) по приюту для переселенцев в городе Эль-Фашер в Судане. Кроме того, еще десятки мирных жителей получили тяжелые ранения.
Главные тезисы
- Парамилитарные силы RSF использовали дроны, ракетные установки и артиллерию для организации массированного убийства.
- Представители El Fasher Resistance Committee призывают международное сообщество вмешаться.
Что известно о ситуации в Судане
Приют для переселенцев, попавший под авиаудар, находится на территории Исламского университета Омдурмана.
Согласно последним данным, на этот раз RSF использовала для атаки дроны, ракетные установки и артиллерию, нанеся прицельные удары по гражданскому объекту.
С комментарием по этому поводу выступила Суданская сеть врачей:
По словам представителей правозащитной организации El Fasher Resistance Committee, этот инцидент является "массовым убийством", ведь речь идет о десятках погибших.
На этом фоне они призвали международное сообщество вмешаться и предпринять конкретные действия:
