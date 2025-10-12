Трагедия в Судане. Авиаудар унес жизни 57 гражданских
Трагедия в Судане. Авиаудар унес жизни 57 гражданских

По меньшей мере 57 гражданских, в том числе 22 женщины, 17 детей и 3 младенца, погибли в результате авиаудара парамилитарных "Сил быстрого реагирования" (RSF) по приюту для переселенцев в городе Эль-Фашер в Судане. Кроме того, еще десятки мирных жителей получили тяжелые ранения.

Приют для переселенцев, попавший под авиаудар, находится на территории Исламского университета Омдурмана.

Согласно последним данным, на этот раз RSF использовала для атаки дроны, ракетные установки и артиллерию, нанеся прицельные удары по гражданскому объекту.

С комментарием по этому поводу выступила Суданская сеть врачей:

Большинство жертв получили серьезные ранения в результате умышленного обстрела ракетами и артиллерийскими снарядами с использованием беспилотников и тяжелого оружия.

По словам представителей правозащитной организации El Fasher Resistance Committee, этот инцидент является "массовым убийством", ведь речь идет о десятках погибших.

На этом фоне они призвали международное сообщество вмешаться и предпринять конкретные действия:

Детей, женщин и пожилых людей хладнокровно убили, а многих полностью сожгли. Ситуация в городе вышла за пределы катастрофы и геноцида, а мир молчит, — сообщают правозащитники в своем обращении.

