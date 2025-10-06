Генштаб подтвердил поражение военного завода и нефтяного терминала РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение военного завода и нефтяного терминала РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Поражены завод по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске РФ и комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Подтверждено поражение военного завода по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске и нефтяного терминала в Феодосии.
  • Атаки уменьшили способности противника в ракетно-бомбовых ударах и привели к взрывам, пожарам и другим последствиям на объектах.
  • Успешное попадание по крупнейшему российскому производителю боеприпасов и мощностям нефтяного терминала в Феодосии вызвало масштабные пожары.

Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов РФ

В рамках снижения наступательного потенциала, а также способностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия «Завод им. Е.М. Свердлова».

Завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов — авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Также этот завод осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов.

Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.

Кроме того, поражены мощности АО «Морской нефтяной терминал» (Феодосия, ТОТ АР Крым).

Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Вовлеченный в обеспечение оккупационной армии русского агрессора.

В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также на временно оккупированной территории украинского Крыма попадание по составу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Результаты поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Саратовской области
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Дзержинске — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?