Генштаб подтвердил поражение военного завода и нефтяного терминала РФ

Поражены завод по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске РФ и комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Подтверждено поражение военного завода по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске и нефтяного терминала в Феодосии.
- Атаки уменьшили способности противника в ракетно-бомбовых ударах и привели к взрывам, пожарам и другим последствиям на объектах.
- Успешное попадание по крупнейшему российскому производителю боеприпасов и мощностям нефтяного терминала в Феодосии вызвало масштабные пожары.
Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов РФ
В рамках снижения наступательного потенциала, а также способностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия «Завод им. Е.М. Свердлова».
Также этот завод осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов.
Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.
Кроме того, поражены мощности АО «Морской нефтяной терминал» (Феодосия, ТОТ АР Крым).
Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Вовлеченный в обеспечение оккупационной армии русского агрессора.
В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.
Также на временно оккупированной территории украинского Крыма попадание по составу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Результаты поражения уточняются.
