Генштаб подтвердил поражение военного завода и нефтяного терминала РФ

Поражены завод по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске РФ и комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ.

Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов РФ

В рамках снижения наступательного потенциала, а также способностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия «Завод им. Е.М. Свердлова».

Завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов — авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Также этот завод осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов.

Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.

Кроме того, поражены мощности АО «Морской нефтяной терминал» (Феодосия, ТОТ АР Крым).

Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Вовлеченный в обеспечение оккупационной армии русского агрессора.

В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также на временно оккупированной территории украинского Крыма попадание по составу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Результаты поражения уточняются.