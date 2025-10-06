У Генштабі підтвердили ураження військового заводу та нафтового термінала РФ

Уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів у Дзержинську РФ та комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів у Феодосії. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Підтверджено ураження військового заводу в РФ, що споряджує практично всі види боєприпасів, та нафтового термінала у Феодосії.
- Ураження спрямовані на зниження наступального потенціалу РФ та спроможностей противника у ракетно-бомбових ударах.
- У результаті ударів зафіксовано вибухи, пожежі та інші наслідки на території військових об'єктів та нафтового термінала.
Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів РФ
У межах зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова».
Також цей завод здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.
Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.
Окрім того, уражено потужності АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія, ТОТ АР Крим).
Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Залучений у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.
У результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.
Також на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-