У Генштабі підтвердили ураження військового заводу та нафтового термінала РФ
У Генштабі підтвердили ураження військового заводу та нафтового термінала РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна

Уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів у Дзержинську РФ та комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів у Феодосії. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Підтверджено ураження військового заводу в РФ, що споряджує практично всі види боєприпасів, та нафтового термінала у Феодосії.
  • Ураження спрямовані на зниження наступального потенціалу РФ та спроможностей противника у ракетно-бомбових ударах.
  • У результаті ударів зафіксовано вибухи, пожежі та інші наслідки на території військових об'єктів та нафтового термінала.

Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів РФ

У межах зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова».

Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів — авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Також цей завод здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

Окрім того, уражено потужності АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія, ТОТ АР Крим).

Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Залучений у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.

У результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

Також на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

