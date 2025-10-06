У Генштабі підтвердили ураження військового заводу та нафтового термінала РФ

Уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів у Дзержинську РФ та комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів у Феодосії. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів РФ

У межах зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова».

Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів — авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Поширити

Також цей завод здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

Окрім того, уражено потужності АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія, ТОТ АР Крим).

Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Залучений у забезпеченні окупаційної армії російського агресора.

У результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

Також на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.