Гибель военных США в Литве — появилась первая реакция Трампа

По словам американского лидера Дональда Трампа, тела трех из четырех американских солдат, считавшихся пропавшими без вести после того, как их бронемашина затонула в болоте в Литве на прошлой неделе, были обнаружены.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военных в Литве.
- Бронемашина M88 Hercules, в которой находились американские солдаты, затонула в болоте, что стало причиной трагедии.
Трамп прокомментировал гибель военных США
Как уже упоминалось ранее, солдаты и бронемашина M88 Hercules исчезли ранним утром 25 марта, когда они выполняли учебную миссию по техническому обслуживанию, восстанавливая другую американскую машину на литовском полигоне.
По словам главы Белого дома, поисково-спасательные работы продолжаются, чтобы найти четвертого солдата.
Согласно последним данным, под тяжестью машины с американскими солдатами обрушился берег водоема.
Американскую бронемашину удалось извлечь во время масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб.
Что важно понимать, операция длилась несколько дней.
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