Гибель военных США в Литве — появилась первая реакция Трампа

По словам американского лидера Дональда Трампа, тела трех из четырех американских солдат, считавшихся пропавшими без вести после того, как их бронемашина затонула в болоте в Литве на прошлой неделе, были обнаружены.

Трамп прокомментировал гибель военных США

Как уже упоминалось ранее, солдаты и бронемашина M88 Hercules исчезли ранним утром 25 марта, когда они выполняли учебную миссию по техническому обслуживанию, восстанавливая другую американскую машину на литовском полигоне.

Трое (военных — ред.) больше не с нами, и один, к сожалению, наверное, в той же категории, но они (армия — ред.) еще не объявили об этом. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, поисково-спасательные работы продолжаются, чтобы найти четвертого солдата.

Согласно последним данным, под тяжестью машины с американскими солдатами обрушился берег водоема.

Это очень тяжелое транспортное средство, и если они немного поскользнулись, то... вероятно, именно это и произошло, и он (автомобиль) перевернулся, — отметил американский лидер. Поделиться

Американскую бронемашину удалось извлечь во время масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб.

Что важно понимать, операция длилась несколько дней.