Загибель військових США у Литві — з'явилася перша реакція Трампа

За словами американського лідера Дональда Трампа, тіла трьох з чотирьох американських солдатів, які вважалися зниклими безвісти після того, як їхня бронемашина затонула в болоті в Литві минулого тижня, були знайдені.

Трамп прокоментував загибель військових США

Як уже згадувалося раніше, солдати і бронемашина M88 Hercules зникли рано вранці 25 березня, коли вони виконували навчальну місію з технічного обслуговування, відновлюючи іншу американську машину на литовському полігоні.

Троє (військових — ред.) більше не з нами, і один, на жаль, напевно, в тій же категорії, але вони (армія — ред.) ще не оголосили про це. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, пошуково-рятувальні роботи тривають, щоб знайти четвертого солдата.

Згідно з останніми даними, під вагою машини із американськими солдатами обвалився берег водойми.

Це дуже важкий транспортний засіб, і якщо вони трохи посковзнулися, то... ймовірно, саме це і сталося, і він (автомобіль) перекинувся, — зазначив американський лідер. Поширити

Американську бронемашину вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб.

Що важливо розуміти, операція тривала кілька днів.