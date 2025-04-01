Загибель військових США у Литві — з'явилася перша реакція Трампа

За словами американського лідера Дональда Трампа, тіла трьох з чотирьох американських солдатів, які вважалися зниклими безвісти після того, як їхня бронемашина затонула в болоті в Литві минулого тижня, були знайдені.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв'язку з загибеллю військових у Литві.
- Бронемашина M88 Hercules, у якій перебували американські солдати, затонула в болоті, що стало причиною трагедії.
Трамп прокоментував загибель військових США
Як уже згадувалося раніше, солдати і бронемашина M88 Hercules зникли рано вранці 25 березня, коли вони виконували навчальну місію з технічного обслуговування, відновлюючи іншу американську машину на литовському полігоні.
За словами очільника Білого дому, пошуково-рятувальні роботи тривають, щоб знайти четвертого солдата.
Згідно з останніми даними, під вагою машини із американськими солдатами обвалився берег водойми.
Американську бронемашину вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб.
Що важливо розуміти, операція тривала кілька днів.
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