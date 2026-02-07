Январь-2026. Беспилотные подразделения Сил обороны Украины ликвидировали около 30 тыс оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Январь-2026. Беспилотные подразделения Сил обороны Украины ликвидировали около 30 тыс оккупантов РФ

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Read in English
Читати українською

Беспилотные подразделения Сил обороны Украины в течение января ликвидировали почти 29,7 тысячи российских военных, что больше, чем Россия призвала за месяц.

Главные тезисы

  • Беспилотные подразделения Сил обороны Украины успешно ликвидировали около 30 тыс оккупантов РФ в январе 2026 года.
  • Развитие беспилотных систем становится ключевым фактором в военных действиях за независимость Украины.

Сырский назвал количество оккупантов, ликвидированных беспилотными подразделениями армии Украины в январе

Об этом командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил по результатам ежемесячного совещания по вопросам развития беспилотных систем, выполнения ими боевых задач, применения новых технологий в этой области.

Нынешняя война за независимость Украины стала соревнованием технологий и в этом соревновании ведущая роль принадлежит беспилотным системам. Выигрывает тот, кто получит и реализует технологическое преимущество на поле боя.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он подчеркнул, что «мы — на правильном пути. В январе беспилотные подразделения Сил обороны Украины сократили российскую армию почти на 29,7 тыс. военнослужащих — при том, что враг за месяц смог рекрутировать только 22 тыс. человек».

Это та разница, к которой мы стремимся: уничтожать больше солдат, чем Россия успевает поставить в строй. Это та эффективность наших БПС, что при дальнейшем наращивании будет заставлять Москву прекратить захватническую войну.

Он напомнил, что в течение января подразделения беспилотных авиационных комплексов поразили 66,2 тыс. российских целей; наземные роботизированные комплексы осуществили почти на четверть больше миссий, чем в декабре; в дальнейшем сохраняем определенное преимущество в применении FPV-дронов.

В то же время по многим направлениям БПС враг, как минимум, не отстает.

Так, по докладу представителя Главного управления разведки Минобороны по развитию войск беспилотных систем РФ на этот год россияне запланировали: прирост численности своих войск БПС на 79 тыс. человек и довести численность беспилотных войск РФ до 165 тыс. человек.

Россияне уже приняли на вооружение собственные перехватчики и наращивают их производство, испытывают в боевых действиях реактивные «Герань-4» и «Герань-5» и т.д.

Все это стимулирует нас быстрее искать свои революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БПЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"ВСУ защищают наше единство". Сырский поздравил украинцев с Днем Соборности
Александр Сырский
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский заявил об усилении давления армии РФ на Покровском и Очеретинском направлениях фронта
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский подтвердил наступление ВСУ на отдельных участках фронта
Сырский описал актуальную ситуацию на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?