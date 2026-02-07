Январь-2026. Беспилотные подразделения Сил обороны Украины ликвидировали около 30 тыс оккупантов РФ

Беспилотные подразделения Сил обороны Украины в течение января ликвидировали почти 29,7 тысячи российских военных, что больше, чем Россия призвала за месяц.

Сырский назвал количество оккупантов, ликвидированных беспилотными подразделениями армии Украины в январе

Об этом командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил по результатам ежемесячного совещания по вопросам развития беспилотных систем, выполнения ими боевых задач, применения новых технологий в этой области.

Нынешняя война за независимость Украины стала соревнованием технологий и в этом соревновании ведущая роль принадлежит беспилотным системам. Выигрывает тот, кто получит и реализует технологическое преимущество на поле боя. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он подчеркнул, что «мы — на правильном пути. В январе беспилотные подразделения Сил обороны Украины сократили российскую армию почти на 29,7 тыс. военнослужащих — при том, что враг за месяц смог рекрутировать только 22 тыс. человек».

Это та разница, к которой мы стремимся: уничтожать больше солдат, чем Россия успевает поставить в строй. Это та эффективность наших БПС, что при дальнейшем наращивании будет заставлять Москву прекратить захватническую войну.

Он напомнил, что в течение января подразделения беспилотных авиационных комплексов поразили 66,2 тыс. российских целей; наземные роботизированные комплексы осуществили почти на четверть больше миссий, чем в декабре; в дальнейшем сохраняем определенное преимущество в применении FPV-дронов.

В то же время по многим направлениям БПС враг, как минимум, не отстает. Поделиться

Так, по докладу представителя Главного управления разведки Минобороны по развитию войск беспилотных систем РФ на этот год россияне запланировали: прирост численности своих войск БПС на 79 тыс. человек и довести численность беспилотных войск РФ до 165 тыс. человек.

Россияне уже приняли на вооружение собственные перехватчики и наращивают их производство, испытывают в боевых действиях реактивные «Герань-4» и «Герань-5» и т.д.