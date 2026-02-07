Січень-2026. Безпілотні підрозділи Сил оборони України ліквідували майже 30 тис окупантів РФ

Безпілотні підрозділи Сил оборони України протягом січня ліквідували майже 29,7 тисяч російських військових, що більше, ніж Росія призвала за місяць.
Головні тези:
- Безпілотні підрозділи Сил оборони України ефективно ліквідували майже 30 тис російських військових у січні-2026.
- Розвиток безпілотних систем грає важливу роль у війні за незалежність України, де технологічна перевага стає вирішальною.
Сирський назвав кількість окупантів, ліквідованих безпілотними підрозділами армії України у січні
Про це командувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив за результатами щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем, виконання ними бойових завдань, застосування нових технологій у цій галузі.
Він підкреслив, що «ми — на правильному шляху. У січні безпілотні підрозділи Сил оборони України скоротили російську армію майже на 29,7 тис військовослужбовців — при тому, що ворог за місяць зміг рекрутувати лише 22 тис осіб».
Це та різниця, до якої ми прагнемо: знищувати більше солдатів, ніж Росія встигає поставити у стрій. Це та ефективність наших БпС, що за умови подальшого нарощування буде змушувати Москву припинити загарбницьку війну.
Він нагадав, що протягом січня підрозділи безпілотних авіаційних комплексів уразили 66,2 тис російських цілей; наземні роботизовані комплекси здійснили майже на чверть більше місій, ніж у грудні; надалі зберігаємо певну перевагу в застосуванні FPV-дронів.
Так, за доповіддю представника Головного управління розвідки Міноборони щодо розбудови військ безпілотних систем РФ на цей рік росіяни запланували: приріст чисельності своїх військ БпС на 79 тис осіб та довести чисельність безпілотних військ РФ до 165 тис осіб.
Росіяни вже прийняли на озброєння власні дрони-перехоплювачі та нарощують їх виробництво, випробовують у бойових діях реактивні «Герань-4» і «Герань-5» тощо.
Все це стимулює нас швидше шукати власні революційні технологічні й управлінські рішення для протидії російським БПЛА та подолання ешелонованої протиповітряної оборони ворога.
