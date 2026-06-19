Использование конфискованных активов РФ. Группа сенаторов США продвигает законопроект о помощи Украине

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект, позволяющий использовать конфискованные суверенные активы России для закупки военной техники и вооружений для Украины.

Группа сенаторов США продвигает законопроект о помощи Украине

Об этом сообщается на сайте сенатора-демократа Тима Кейна.

Законопроект «О конфискованных активах для закупки военного оборудования и поддержания боеготовности» представили, кроме Кейна, члены Демпартии Крис Кунс и Шелдон Уайтгаус и республиканцы Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли. Поделиться

Документ предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, чтобы Украина могла использовать активы, конфискованные Центральным банком Российской Федерации, и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования для защиты от российской агрессии.

Решительность и устойчивость украинцев в защите своей Родины от российских войск заслуживают уважения, и международное сообщество должно прилагать все усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для успеха на поле боя и восстановления страны, — отметил Кейн.

По его словам, двухпартийная законодательная инициатива позволит использовать российские суверенные активы для закупки оборонной продукции для поддержки борьбы Украины против России.