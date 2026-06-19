Использование конфискованных активов РФ. Группа сенаторов США продвигает законопроект о помощи Украине
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Использование конфискованных активов РФ. Группа сенаторов США продвигает законопроект о помощи Украине

Сенат
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Источник:  Укринформ

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект, позволяющий использовать конфискованные суверенные активы России для закупки военной техники и вооружений для Украины.

Главные тезисы

  • Законопроект внесен группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий США с целью оказания поддержки Украине в борьбе за независимость и защиту от российской агрессии.
  • Основная идея законопроекта заключается в использовании конфискованных российских суверенных активов для закупки военной техники и вооружений для Украины.

Группа сенаторов США продвигает законопроект о помощи Украине

Об этом сообщается на сайте сенатора-демократа Тима Кейна.

Законопроект «О конфискованных активах для закупки военного оборудования и поддержания боеготовности» представили, кроме Кейна, члены Демпартии Крис Кунс и Шелдон Уайтгаус и республиканцы Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грассли.

Документ предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, чтобы Украина могла использовать активы, конфискованные Центральным банком Российской Федерации, и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования для защиты от российской агрессии.

Решительность и устойчивость украинцев в защите своей Родины от российских войск заслуживают уважения, и международное сообщество должно прилагать все усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для успеха на поле боя и восстановления страны, — отметил Кейн.

По его словам, двухпартийная законодательная инициатива позволит использовать российские суверенные активы для закупки оборонной продукции для поддержки борьбы Украины против России.

Действующий закон REPO уже позволяет конфисковывать замороженные российские суверенные активы под юрисдикцией США и передавать их Украине для выплат компенсаций, восстановления и восстановления страны, а также для оказания экономической и гуманитарной помощи украинцам.

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