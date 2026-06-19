Використання конфіскованих активів РФ. Група сенаторів США просуває законопроєкт щодо допомоги Україні
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Використання конфіскованих активів РФ. Група сенаторів США просуває законопроєкт щодо допомоги Україні

Сенат
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Джерело:  Укрінформ

Група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій внесла до Конгресу США законопроєкт, який дасть змогу використовувати конфісковані суверенні активи Росії для закупівлі військової техніки та озброєнь для України.

Головні тези:

  • Законопроєкт дозволить використовувати російські конфісковані активи для закупівлі військового обладнання та підтримки боєготовності України.
  • Ініціатива спрямована на захист України від російської агресії та підтримку української стійкості в боротьбі за незалежність.

Група сенаторів США просуває законопроєкт щодо допомоги Україні

Про це повідомляється на вебсайті сенатора-демократа Тіма Кейна.

Законопроєкт «Про конфісковані активи для закупівлі військового обладнання та підтримки боєготовності» представили, крім Кейна, члени Демпартії Кріс Кунс і Шелдон Вайтгаус та республіканці Джон Корнін, Роджер Вікер і Чак Ґрасслі.

Документ передбачає внесення змін до чинного законодавства, щоб Україна могла використовувати активи, конфісковані в Центрального банку Російської Федерації, та інші російські суверенні активи для закупівлі військового обладнання для захисту від російської агресії.

Рішучість і стійкість українців у захисті своєї Батьківщини від російських військ заслуговують на повагу, і міжнародна спільнота має докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну всім необхідним для успіху на полі бою та відбудови країни, — зазначив Кейн.

За його словами, двопартійна законодавча ініціатива дасть змогу використовувати російські суверенні активи для закупівлі оборонної продукції на підтримку боротьби України проти Росії.

Чинний закон REPO вже дозволяє конфісковувати заморожені російські суверенні активи під юрисдикцією США та передавати їх Україні для виплати компенсацій, відбудови й відновлення країни, а також для надання економічної та гуманітарної допомоги українцям.

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