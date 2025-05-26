"Испытывает полную безнаказанность". Зеленский призвал мир усилить давление на Россию
Категория
Украина
Дата публикации

"Испытывает полную безнаказанность". Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Российская армия применила против Украины этой ночью наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. Это показывает нежелание русской Федерации к перемирию.

Главные тезисы

  • Российская армия применила наибольшее количество дронов за один удар во время текущей войны с Украиной, демонстрируя нежелание переговоров.
  • Зеленский утверждает, что только сильное давление со стороны мирового сообщества сможет остановить российскую агрессию.
  • Президент призывает увеличивать санкции против России в ответ на её действия, включая блокировку финансов и торговли нефтью.

Зеленский призвал мир к давлению на РФ на фоне массированного удара по Украине

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

География удара этой ночью — от Черниговщины до Хмельнитчины, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора — ударные дроны и ракеты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, только чувство полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и увеличивать их масштаб.

При этом нет никакого значимого военного смысла, но есть значимый политический смысл. Таким образом, Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление.

Однако Зеленский считает, что, как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Ведь только благодаря силе Соединенных Штатов, Европы и других наций можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.

На увеличение российских ударов следует отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня следует отвечать блокировкам российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить свою войну. А чтобы это произошло, нужно лишить ресурсов их желания воевать.

Напомним, последние три ночи российская армия наносила массированные комбинированные удары по территории Украины.

В частности, в ночь на 24 мая Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БПЛА. ПВО уничтожило шесть ракет и обезвредило 245 дронов.

Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.

А в ночь на 26 мая Россия запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты: 355 шахедов и 9 ракет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Требуем от России полного прекращения огня". Зеленский обнародовал заявление "Коалиции желающих"
Владимир Зеленский
Коалиция желающих
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия не дает сигналов о прекращении огня — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский упрекнул США на фоне новой смертельной атаки РФ
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?