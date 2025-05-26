"Испытывает полную безнаказанность". Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Российская армия применила против Украины этой ночью наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. Это показывает нежелание русской Федерации к перемирию.
Главные тезисы
- Российская армия применила наибольшее количество дронов за один удар во время текущей войны с Украиной, демонстрируя нежелание переговоров.
- Зеленский утверждает, что только сильное давление со стороны мирового сообщества сможет остановить российскую агрессию.
- Президент призывает увеличивать санкции против России в ответ на её действия, включая блокировку финансов и торговли нефтью.
Зеленский призвал мир к давлению на РФ на фоне массированного удара по Украине
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.
По его словам, только чувство полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и увеличивать их масштаб.
При этом нет никакого значимого военного смысла, но есть значимый политический смысл. Таким образом, Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление.
Однако Зеленский считает, что, как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Ведь только благодаря силе Соединенных Штатов, Европы и других наций можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.
Напомним, последние три ночи российская армия наносила массированные комбинированные удары по территории Украины.
В частности, в ночь на 24 мая Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БПЛА. ПВО уничтожило шесть ракет и обезвредило 245 дронов.
Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
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