"Испытывает полную безнаказанность". Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Российская армия применила против Украины этой ночью наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. Это показывает нежелание русской Федерации к перемирию.

Зеленский призвал мир к давлению на РФ на фоне массированного удара по Украине

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

География удара этой ночью — от Черниговщины до Хмельнитчины, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора — ударные дроны и ракеты. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, только чувство полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и увеличивать их масштаб.

При этом нет никакого значимого военного смысла, но есть значимый политический смысл. Таким образом, Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление.

Однако Зеленский считает, что, как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Ведь только благодаря силе Соединенных Штатов, Европы и других наций можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.

На увеличение российских ударов следует отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня следует отвечать блокировкам российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить свою войну. А чтобы это произошло, нужно лишить ресурсов их желания воевать. Поделиться

Напомним, последние три ночи российская армия наносила массированные комбинированные удары по территории Украины.

В частности, в ночь на 24 мая Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БПЛА. ПВО уничтожило шесть ракет и обезвредило 245 дронов.

Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.