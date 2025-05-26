"Відчуває повну безкарність". Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

Російська армія застосувала проти України цієї ночі найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. Це демонструє небажання Російської Федерації до перемир'я.

Зеленський закликав світ до тиску на РФ на тлі масованого удару по Україні

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Географія удару цієї ночі - від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. І це була вже третя ніч комбінованого російського терору - ударні дрони та ракети. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, лише відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та збільшувати їх масштаб.

У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск.

Однак Зеленський вважає, що як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Адже лише завдяки силі Сполучених Штатів, Європи, та інших націй можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру.

На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати. Поширити

Нагадаємо, останні три ночі російська армія завдавала масованих комбінованих ударів по території України.

Зокрема у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.