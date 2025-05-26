"Відчуває повну безкарність". Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

Російська армія застосувала проти України цієї ночі найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. Це демонструє небажання Російської Федерації до перемир'я.
Головні тези:
- Російська армія у ніч проти 26 травня застосувала найбільшу кількість дронів за один удар у цій війні.
- Зеленський закликав світ тиснути на РФ після трьох ночей масованих ударів дронами та ракетами, охопивши області від Чернігівщини до Одеської.
- Лише сильний тиск міжнародного співтовариства може призвести до припинення російської агресії, зазначив український президент.
Зеленський закликав світ до тиску на РФ на тлі масованого удару по Україні
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.
За його словами, лише відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та збільшувати їх масштаб.
У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск.
Однак Зеленський вважає, що як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Адже лише завдяки силі Сполучених Штатів, Європи, та інших націй можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру.
Нагадаємо, останні три ночі російська армія завдавала масованих комбінованих ударів по території України.
Зокрема у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.
Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.
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