С 23 по 29 декабря истребители НАТО, выполняющие миссии по воздушному патрулированию в Балтийском регионе, совершили два вылета для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов.
Главные тезисы
- Истребители НАТО дважды поднимались в небо для перехвата российских самолетов над Балтией в декабре.
- Инциденты по перехвату российских воздушных судов над Балтийским морем стали регулярными в последние месяцы.
- В секретных документах отмечено, что Россия развертывала планы ударов на восточной границе, что может стать угрозой для региональной безопасности.
- Российские военные выражают обеспокоенность по поводу защиты восточного фланга и считают его незащищенным в случае конфликта с НАТО.
- Документы свидетельствуют об актуальности стратегий РФ для будущих военных действий, включая возможные атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
НАТО снова поднимало истребители над Балтией через самолеты РФ
Как сообщает Министерство обороны Литвы, 23 декабря истребители НАТО обнаружили российский самолет Ил-20, летевший в международном воздушном пространстве из материковой части РФ в Калининградскую область.
Самолет находился без плана полета с включенным радиолокационным ретранслятором и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами. Также был произведен вылет для идентификации самолета Ил-76.
25 декабря истребители НАТО поднялись для сопровождения российского Ан-26.
До этого НАТО фиксировало семь вылетов своих самолетов для перехвата российских воздушных судов, нарушающих правила полетов в Балтийском регионе.
Такие инциденты стали регулярными за последние месяцы.
Жертвой России может стать не только Украина
В распоряжении журналистов оказались секретные документы, в которых отмечено, что планы ударов охватывают 160 объектов — атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.
Что важно понимать, подготовка российских офицеров к потенциальным вторжениям на восточной границе РФ продолжалась в период с 2008 по 2014 год.
Несмотря на это, указанные планы до сих пор актуальны для стратегии РФ, поэтому они еще могут быть использованы в будущем.
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