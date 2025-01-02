Истребители НАТО дважды поднимались в небо для перехвата самолетов РФ над Балтией

С 23 по 29 декабря истребители НАТО, выполняющие миссии по воздушному патрулированию в Балтийском регионе, совершили два вылета для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов.

НАТО снова поднимало истребители над Балтией через самолеты РФ

Как сообщает Министерство обороны Литвы, 23 декабря истребители НАТО обнаружили российский самолет Ил-20, летевший в международном воздушном пространстве из материковой части РФ в Калининградскую область.

Самолет находился без плана полета с включенным радиолокационным ретранслятором и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами. Также был произведен вылет для идентификации самолета Ил-76.

25 декабря истребители НАТО поднялись для сопровождения российского Ан-26.

Ранее, 17 декабря сообщалось, что истребители Нидерландов, Финляндии и Швеции перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-22 в сопровождении истребителей Су-27 над Балтийским морем. Поделиться

До этого НАТО фиксировало семь вылетов своих самолетов для перехвата российских воздушных судов, нарушающих правила полетов в Балтийском регионе.

Такие инциденты стали регулярными за последние месяцы.

Жертвой России может стать не только Украина

В распоряжении журналистов оказались секретные документы, в которых отмечено, что планы ударов охватывают 160 объектов — атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.

Что важно понимать, подготовка российских офицеров к потенциальным вторжениям на восточной границе РФ продолжалась в период с 2008 по 2014 год.

Несмотря на это, указанные планы до сих пор актуальны для стратегии РФ, поэтому они еще могут быть использованы в будущем.