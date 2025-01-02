Винищувачі НАТО двічі піднімались в небо для перехоплення літаків РФ над Балтією

З 23 по 29 грудня винищувачі НАТО, що виконують місії з повітряного патрулювання у Балтійському регіоні, здійснили два вильоти для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушували правила польотів.
Головні тези:
- Винищувачі НАТО двічі піднімались в небо для перехоплення російських літаків над Балтією в грудні.
- Інциденти з перехоплення російських повітряних суден над Балтійським морем стали регулярними останніми місяцями.
- У секретних документах вказано, що Росія розгортала плани ударів на східному кордоні, що може стати загрозою для регіональної безпеки.
- Російські військові виражають стурбованість щодо захисту східного флангу та вважають його незахищеним у випадку конфлікту з НАТО.
- Документи свідчать про актуальність стратегій РФ для майбутніх військових дій, включаючи можливі атаки на об'єкти цивільної інфраструктури.
НАТО знову піднімало винищувачі над Балтією через літаки РФ
Як повідомляє Міністерство оборони Литви, 23 грудня винищувачі НАТО виявили російський літак Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до Калінінградської області.
Літак перебував без плану польоту, з увімкненим радіолокаційним ретранслятором і підтримував радіозв'язок із регіональним центром управління польотами. Також було здійснено виліт для ідентифікації літака Іл-76.
25 грудня винищувачі НАТО піднялися для супроводу російського Ан-26.
До цього НАТО фіксувало сім вильотів своїх літаків для перехоплення російських повітряних суден, що порушували правила польотів у Балтійському регіоні.
Такі інциденти стали регулярними упродовж останніх місяців.
Жертвою Росії може стати не лише Україна
У розпорядженні журналістів опинилися секретні документи, в яких указано, що плани ударів охоплюють 160 об'єктів — атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також дороги, мости і заводи.
Що важливо розуміти, підготовка російських офіцерів до потенційних вторгнень на східному кордоні РФ тривала у період з 2008 до 2014 року.
Попри це, вказані плани досі є актуальними для стратегії РФ, тому вони ще можуть бути використані в майбутньому.
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