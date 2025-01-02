Винищувачі НАТО двічі піднімались в небо для перехоплення літаків РФ над Балтією

З 23 по 29 грудня винищувачі НАТО, що виконують місії з повітряного патрулювання у Балтійському регіоні, здійснили два вильоти для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушували правила польотів.

НАТО знову піднімало винищувачі над Балтією через літаки РФ

Як повідомляє Міністерство оборони Литви, 23 грудня винищувачі НАТО виявили російський літак Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до Калінінградської області.

Літак перебував без плану польоту, з увімкненим радіолокаційним ретранслятором і підтримував радіозв'язок із регіональним центром управління польотами. Також було здійснено виліт для ідентифікації літака Іл-76.

25 грудня винищувачі НАТО піднялися для супроводу російського Ан-26.

Раніше, 17 грудня, повідомлялося, що винищувачі Нідерландів, Фінляндії та Швеції перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-22 у супроводі винищувачів Су-27 над Балтійським морем. Поширити

До цього НАТО фіксувало сім вильотів своїх літаків для перехоплення російських повітряних суден, що порушували правила польотів у Балтійському регіоні.

Такі інциденти стали регулярними упродовж останніх місяців.

Жертвою Росії може стати не лише Україна

У розпорядженні журналістів опинилися секретні документи, в яких указано, що плани ударів охоплюють 160 об'єктів — атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також дороги, мости і заводи.

Що важливо розуміти, підготовка російських офіцерів до потенційних вторгнень на східному кордоні РФ тривала у період з 2008 до 2014 року.

Попри це, вказані плани досі є актуальними для стратегії РФ, тому вони ще можуть бути використані в майбутньому.