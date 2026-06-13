Истребители Швеции перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Шведские Вооруженные силы официально подтвердили, что 12 июня их истребители дважды подряд поднимались в воздух для перехвата российских самолетов. Все это происходило над Балтийским морем.
Главные тезисы
- К перехвату вражеской авиации были привлечены многоцелевые истребители JAS 39 Gripen.
- Нарушения воздушного пространства Швеции зафиксировано не было.
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Согласно официальным данным, группы быстрого реагирования совершили два вылета на многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen.
Решение было принято оперативно сразу после фиксации вражеской авиации в регионе.
Вооруженные силы Швеции обращают внимание, что речь идет о российских самолетах Су-24 и Су-34.
Кроме того, указано, что нарушение воздушного пространства страны зафиксировано не было.
Что важно понимать, в прошлом месяце Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что в мае российские истребители несколько раз перехватывали самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил над Черным морем.
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