Истребители Швеции перехватили российские самолеты над Балтийским морем
Категория
Мир
Дата публикации

Истребители Швеции перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Россия снова провоцирует на конфликт силы НАТО
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Источник:  online.ua

Шведские Вооруженные силы официально подтвердили, что 12 июня их истребители дважды подряд поднимались в воздух для перехвата российских самолетов. Все это происходило над Балтийским морем.

Главные тезисы

  • К перехвату вражеской авиации были привлечены многоцелевые истребители JAS 39 Gripen.
  • Нарушения воздушного пространства Швеции зафиксировано не было.

Россия снова провоцирует на конфликт силы НАТО

Согласно официальным данным, группы быстрого реагирования совершили два вылета на многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen.

Решение было принято оперативно сразу после фиксации вражеской авиации в регионе.

Фото: Forsvarsmakten

Вооруженные силы Швеции обращают внимание, что речь идет о российских самолетах Су-24 и Су-34.

После получения сигнала тревоги, шведские истребители оперативно вылетели для идентификации и сопровождения российских бортов.

Кроме того, указано, что нарушение воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Действия истребителей были направлены на защиту воздушного пространства и мониторинг активности вблизи границ Швеции.

Что важно понимать, в прошлом месяце Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что в мае российские истребители несколько раз перехватывали самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил над Черным морем.

Более того, указано, что в конце апреля Воздушные силы Польши перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем.

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