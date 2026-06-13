Винищувачі Швеції перехопили російські літаки над Балтійським морем

Шведські Збройні сили офіційно підтвердили, що 12 червня їхні винищувачі двічі поспіль підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків. Усе це відбувалося над Балтійським морем.
Головні тези:
- До перехоплення ворожої авіації були залучені багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.
- Порушення повітряного простору Швеції зафіксовано не було.
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Згідно з офіційними даними, групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen.
Рішення було ухвалене оперативно одразу після фіксації ворожої авіації в регіоні.
Збройні сили Швеції звертають увагу, що йдеться про російські літаки Су-24 та Су-34.
Окрім того, наголошується, що порушення повітряного простору країни зафіксовано не було.
Що важливо розуміти, минулого місяці Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що в травні російські винищувачі кілька разів перехоплювали літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил над Чорним морем.
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