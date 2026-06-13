Винищувачі Швеції перехопили російські літаки над Балтійським морем

Шведські Збройні сили офіційно підтвердили, що 12 червня їхні винищувачі двічі поспіль підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків. Усе це відбувалося над Балтійським морем.

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Згідно з офіційними даними, групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen.

Рішення було ухвалене оперативно одразу після фіксації ворожої авіації в регіоні.

Фото: Forsvarsmakten

Збройні сили Швеції звертають увагу, що йдеться про російські літаки Су-24 та Су-34.

Після отримання сигналу тривоги шведські винищувачі оперативно вилетіли для ідентифікації та супроводу російських бортів. Поширити

Окрім того, наголошується, що порушення повітряного простору країни зафіксовано не було.

Дії винищувачів були спрямовані на захист повітряного простору та моніторинг активності поблизу кордонів Швеції. Поширити

Що важливо розуміти, минулого місяці Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що в травні російські винищувачі кілька разів перехоплювали літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил над Чорним морем.