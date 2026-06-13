Винищувачі Швеції перехопили російські літаки над Балтійським морем
Категорія
Світ
Дата публікації

Винищувачі Швеції перехопили російські літаки над Балтійським морем

ВинищуваШвеції
Джерело:  online.ua

Шведські Збройні сили офіційно підтвердили, що 12 червня їхні винищувачі двічі поспіль підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків. Усе це відбувалося над Балтійським морем.

Головні тези:

  • До перехоплення ворожої авіації були залучені багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.
  • Порушення повітряного простору Швеції зафіксовано не було.

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Згідно з офіційними даними, групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen.

Рішення було ухвалене оперативно одразу після фіксації ворожої авіації в регіоні.

Фото: Forsvarsmakten

Збройні сили Швеції звертають увагу, що йдеться про російські літаки Су-24 та Су-34.

Після отримання сигналу тривоги шведські винищувачі оперативно вилетіли для ідентифікації та супроводу російських бортів.

Окрім того, наголошується, що порушення повітряного простору країни зафіксовано не було.

Дії винищувачів були спрямовані на захист повітряного простору та моніторинг активності поблизу кордонів Швеції.

Що важливо розуміти, минулого місяці Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що в травні російські винищувачі кілька разів перехоплювали літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил над Чорним морем.

Ба більше, вказано, що наприкінці квітня Повітряні сили Польщі перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем.

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