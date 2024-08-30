По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из оккупированной части Херсонщины вернули четыре украинских семьи с детьми.

Что известно о возвращении семей с украинскими детьми из оккупированной части Херсонской области

Им больше не нужно скрываться от россиян из-за своей проукраинской позиции. Еще четыре семьи были эвакуированы из временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, - отметил Прокудин. Поделиться

Он отметил, что всего в этих семьях воспитывают шестерых детей.

Это – два мальчика и четыре девочки, в возрасте от 2 месяцев до 16 лет.

Взрослым и малышам пришлось пройти ужасы русской оккупации. Они боялись выйти на улицу, не могли найти работу без российского паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений, - отмечает руководитель Херсонской ОВА. Поделиться

Как отметил Прокудин, семьи уже в безопасности и получают необходимую помощь.

Возвращением детей занимался Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.