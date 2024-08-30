По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, из оккупированной части Херсонщины вернули четыре украинских семьи с детьми.
Главные тезисы
- Четыре украинских семьи с детьми вернулись с оккупированной Херсонщины на территорию Украины.
- Вернувшиеся взрослые и дети пережили невзгоды во время российской оккупации, в частности, страхи и ограничения в правах.
- Семьи получают необходимую помощь и защиту в безопасности по возвращении.
- Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека занимался процессом возвращения детей.
- Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает истории похищенных украинских детей и их ужасающие переживания.
Что известно о возвращении семей с украинскими детьми из оккупированной части Херсонской области
Он отметил, что всего в этих семьях воспитывают шестерых детей.
Это – два мальчика и четыре девочки, в возрасте от 2 месяцев до 16 лет.
Как отметил Прокудин, семьи уже в безопасности и получают необходимую помощь.
Возвращением детей занимался Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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