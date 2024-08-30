З окупованої частини Херсонщини повернули 4 родини з дітьм
Категорія
Україна
Дата публікації

З окупованої частини Херсонщини повернули 4 родини з дітьм

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Українські діти

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, з окупованої частини Херсонщини повернули чотири українські родини з дітьми. 

Головні тези:

  • Чотири українські родини з дітьми повернулися з окупованої Херсонщини на територію України.
  • Дорослі та діти, що повернулись, пережили негаразди під час російської окупації, зокрема, страхи та обмеження у правах.
  • Родини отримують необхідну допомогу та захист в безпеці після повернення.
  • Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини займався процесом повернення дітей.
  • Документальна стрічка "Понівечене дитинство" розкриває історії викрадених українських дітей та їхні страхітливі переживання.

Що відомо про повернення родин з українськими дітьми з окупованої частини Херсонської області

Їм більше не треба переховуватися від росіян через свою проукраїнську позицію. Ще чотири родини евакуювали із тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію, - зазначив Прокудін.

Він зазначив, що загалом у цих сім’ях виховують шістьох дітей.

Це - два хлопчики та чотири дівчинки, віком від 2 місяців до 16 років.

Дорослим і малечі довелося пройти жахи російської окупації. Вони боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань, - наголошує керівник Херсонської ОВА.

Як зазначив Прокудін, родини вже в безпеці та отримують необхідну допомогу.

Поверненням дітей займався Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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