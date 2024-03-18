Из приграничья Сумщины эвакуируют гражданских из-за усиления обстрелов РФ

Из приграничных населенных пунктов Ахтырского района Сумской области шестой день продолжается эвакуация местных жителей. Россия усилила обстрелы.

Что известно об эвакуации из Сумской области

Как сообщили в Нацполиции, после систематических авиаударов россиян уезжают даже те, кто не планировал покидать родные места. Местные говорят, что оставаться здесь больше невозможно. Враг стряпает по всему, трудно найти здания, уцелевшие после налетов окупантов.

Правоохранители призывают жителей населенных пунктов, постоянно находящихся под российскими обстрелами, выезжать в более безопасные места. За помощью в эвакуации можно обратиться на линию 102.

Россия усилила обстрелы Сумщины

Только за минувшие сутки россияне нанесли 463 удара по Сумской области. Погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждены дома, больница, библиотека, детский сад.

Накануне защитники отбили три российских ДРГ в Сумской области. В регионе наблюдается наибольшая активность диверсионно-разведывательных групп. Людей постоянно призывают эвакуироваться из приграничья с россией.

14 марта в городах Сумы, Шостка, Белополье и Тростянец из-за вражеских обстрелов исчезли теле- и радиосигналы. Россияне попали в радиотехнические объекты Сумской области.

В конце декабря 2023 года из 19 населенных пунктов Сумской области, расположенных в пятикилометровой зоне вдоль границы с Россией, полностью эвакуировали всех жителей. Российские оккупанты ежедневно обстреливают приграничья, разрушая инфраструктуру и дома и убивая людей.