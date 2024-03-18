З прикордоння Сумщини евакуюють цивільних через посилення обстрілів РФ

З прикордонних населених пунктів Охтирського району Сумської області шостий день поспіль триває евакуація місцевих мешканців. Росія посилила обстріли.

Що відомо про евакуацію з Сумщини

Як повідомили в Нацполіції, після систематичних авіаударів росіян виїжджають навіть ті, хто не планував покидати рідні місця. Місцеві кажуть, що залишатись тут більше неможливо. Ворог гатить по всьому, важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів.

Правоохоронці закликають жителів населених пунктів, які постійно перебувають під російськими обстрілами, виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.

Росія посилила обстріли Сумщини

Лише за минулу добу росіяни завдали 463 удари по Сумській області. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Пошкоджені будинки, лікарня, бібліотека, дитячий садок.

Напередодні оборонці відбили три російські ДРГ на Сумщині. У регіоні спостерігається найбільша активність диверсійно-розвідувальних груп. Людей постійно закликають евакуюватися з прикордоння з росією.

14 березня в містах Суми, Шостка, Білопілля і Тростянець через ворожий обстріл зникли теле- і радіосигнали. Росіяни поцілили в радіотехнічні обʼєкти Сумської області.

Наприкінці грудня 2023 року з 19 населених пунктів Сумської області, які розташовані в пʼятикілометровій зоні вздовж кордону з Росією, повністю евакуювали усіх жителів. Російські окупанти щодня обстрілюють прикордоння, руйнуючи інфраструктуру і будинки та вбиваючи людей.