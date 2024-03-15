Киберспециалисты ГУР сломали систему онлайн-голосования в России — детали
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Технологии
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Киберспециалисты ГУР сломали систему онлайн-голосования в России — детали

хакер
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Источник:  Hromadske

Система онлайн-голосования на псевдовыборах Путина в России перестала работать. Это работа Главного управления разведки Минобороны.

Что известно о сбое в системе онлайн-голосования РФ

Как отмечают источники, в день голосования на псевдовыборах президента РФ фиксируют серьезные проблемы в работе системы электронного голосования, произошел сбой.

В частности сайт mos.ru снова не работает.

фото — vybory.gov.ru

Источники в спецслужбах отмечает, что это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

Информация соответствует действительности. Работают киберспециалисты ГУР МО, — отметил источник.

Сбои начали фиксироваться с самого утра. Российская центральная избирательная комиссия заявила, что якобы проблем нет, а сайт перегружен из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать", поэтому система работает в режиме очереди.

Недавно руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что якобы Россия ведет войну с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Что известно о выборах президента России

Выборы президента РФ состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

В декабре Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 г. на оккупированных территориях Украины.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах" президента РФ.

Накануне главы комитетов по иностранным делам 20 стран обнародовали совместное заявление, в котором отвергли легитимность "выборов" президента РФ, проведенных на временно оккупированных территориях Украины. Совместное заявление подписали главы комитетов из 20 стран — Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.

В Госдепе также заявили, что США не признают и никогда не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

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