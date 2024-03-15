Система онлайн-голосування на псевдовиборах Путіна у Росії припинила працювати. Це робота Головного управління розвідки Міноборони.

Що відомо про збій в системі онлайн-голосування РФ

Як зазначають джерела, у день голосування на псевдовиборах президента РФ фіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій.

Зокрема сайт mos.ru знову не працює.

фото — vybory.gov.ru

Джерела у спецслужбах зазначає, що це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО, — зазначило джерело. Поширити

Збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.

Нещодавно керівник "Ростелекома" Михайло Осеєвський заявив, що нібито Росія веде війну з Головним управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

У Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах" президента РФ.

Напередодні очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України. Спільну заяву підписали голови комітетів із 20 країн — України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

У Держдепі також заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.