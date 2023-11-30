Кто и когда ввел наибольшее количество санкций против РФ — данные YouControl

Аналитики YouControl выделили лидеров-инициаторов введения санкций против РФ. Ими являются США, ЕС и СНБО Украины. Максимальное количество введенных санкций зафиксировано в течение 2022 года – 15205.

Введение санкций против РФ за последние 10 лет

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году вызвало реакцию демократического мира и украинских органов власти, что повлекло за собой наибольшее количество санкций против РФ за последние 10 лет.

YouControl отмечает, что максимальное количество введенных санкций зафиксировано в течение 2022 года – 15 205.

В то же время, если ориентироваться именно на санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), пик приходится на 2023 год — 6,3 тысяч против почти 5 тысяч подсанкционных лиц в 2022-м. Поделиться

Фото: youcontrol.com.ua

Максимальные уровни санкционного давления на РФ и Беларусь были введены со стороны международного сообщества, а именно США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Польши. По итогам 2022 года - более 15 тысяч санкций.

В первой половине 2023 года количество введенных международных санкций ощутимо упало, уменьшившись в разы — до 3,9 тысячи санкций, многие из которых дублируются из страны в страну.

Кто чаще всего вводит санкции против РФ

По данным YouControl, среди лидеров-инициаторов введения санкций был Европейский Союз, который ввел ограничения в отношении 1087 человек. Это составляет 28,5% случаев от общего количества.

На втором месте - США, которые первыми инициировали 1033 санкции (27,1%). На третьей позиции – СНБО с 699 санкциями.

Фото: youcontrol.com.ua