Кто и когда ввел наибольшее количество санкций против РФ — данные YouControl

Аналитики YouControl выделили лидеров-инициаторов введения санкций против РФ. Ими являются США, ЕС и СНБО Украины. Максимальное количество введенных санкций зафиксировано в течение 2022 года – 15205.
Введение санкций против РФ за последние 10 лет
Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году вызвало реакцию демократического мира и украинских органов власти, что повлекло за собой наибольшее количество санкций против РФ за последние 10 лет.
YouControl отмечает, что максимальное количество введенных санкций зафиксировано в течение 2022 года – 15 205.
Максимальные уровни санкционного давления на РФ и Беларусь были введены со стороны международного сообщества, а именно США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Польши. По итогам 2022 года - более 15 тысяч санкций.
В первой половине 2023 года количество введенных международных санкций ощутимо упало, уменьшившись в разы — до 3,9 тысячи санкций, многие из которых дублируются из страны в страну.
Кто чаще всего вводит санкции против РФ
По данным YouControl, среди лидеров-инициаторов введения санкций был Европейский Союз, который ввел ограничения в отношении 1087 человек. Это составляет 28,5% случаев от общего количества.
На втором месте - США, которые первыми инициировали 1033 санкции (27,1%). На третьей позиции – СНБО с 699 санкциями.
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