Хто та коли запровадив найбільше санкцій проти РФ — дані YouControl
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Хто та коли запровадив найбільше санкцій проти РФ — дані YouControl

Санкції
Джерело:  YouControl

Аналітики YouControl виділили лідерів-ініціаторів запровадження санкцій проти РФ. Ними є США, ЄС та РНБО України. Максимальна кількість введених санкцій зафіксована впродовж 2022 року — 15205.

Запровадження санкцій проти РФ за останні 10 років

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну в 2022 році викликало реакцію демократичного світу та українських органів влади, що спричинило запровадження найбільшої кількості санкцій проти РФ за останні 10 років.

YouControl зазначає, що максимальна кількість введених санкцій зафіксована впродовж 2022 року - 15 205.

Водночас, якщо орієнтуватися саме на санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), пік припадає на 2023 рік — 6,3 тисячі проти майже 5 тисяч підсанкційних осіб у 2022-му.

Фото: youcontrol.com.ua

Максимальні рівні санкційного тиску на РФ та Білорусь були запроваджені з боку міжнародної спільноти, а саме: США, ЄС, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Польщі. За підсумками 2022 року — понад 15 тисяч санкцій.

У першій половині 2023 року кількість запроваджених міжнародних санкцій відчутно впала, зменшившись у рази — до 3,9 тисяч санкцій, багато з яких дублюються з країни до країни.

Хто найчастіше запроваджує санкції проти РФ

За даними YouControl, серед лідерів-ініціаторів запровадження санкцій був Європейський Союз, який запровадив обмеження щодо 1 087 осіб. Це складає 28,5% випадків від загальної кількості.

На другому місці - США, що першими ініціювали 1 033 санкції (27,1%). На третій позиції - РНБО з 699 санкціями.

Фото: youcontrol.com.ua

Якщо не рахувати санкційні ініціативи Канади та Великобританії проти 510 та 251 особи відповідно, то решта юрисдикцій зазвичай йшли у фарватері основних вищезазначених гравців з погляду санкційної активності.

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