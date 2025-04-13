Кто может спровоцировать войну между США и Китаем — прогноз эксперта
Категория
Политика
Дата публикации

Кто может спровоцировать войну между США и Китаем — прогноз эксперта

Трамп
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Источник:  online.ua

Тарифная война, начатая американским лидером Дональдом Трампом, может привести к полномасштабной войне между США и КНР. Об этом предупредил внештатный научный сотрудник Defense Priorities и профессор международных отношений в колледже Макалестера в Сент-Поле Эндрю Летем.

Главные тезисы

  • Эксперт напомнил, как экономическое давление на Японию привело к Перл-Харбору.
  • Медленное технологическое удушение Китая может оказаться как эффективным, так и провокационным.

Риск войны между США и Китаем вполне реален

Как отметил Сент-Поли Эндрю Летем, в истории человечества уже были идентичные случаи.

К примеру, можно упомянуть о ситуации 1941 года, когда Штаты оказывали мощное экономическое давление на Японию, пишет FortyFive.

Лишение Америкой доступа Японии к ключевым стратегическим товарам стало последним ударом, который Токио воспринял не как отсрочку, а смертный приговор своим имперским амбициям. Результатом стал Перл-Харбор, — напомнил эксперт.

Летем обращает внимание на то, что команды Байдена и Трампа постоянно усиливали давление на Китай посредством торговых ограничений, экспортного контроля и запретов на технологии.

Что важно понимать, это действительно может иметь ужасные последствия для США и Китая.

Это не означает, что война неизбежна — или даже вероятна в ближайшем будущем — но это означает, что мы больше не находимся в мире абсолютной экономической взаимозависимости и умеренности рационального выбора, — добавил эксперт.

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