Тарифна війна, яку розпочав американський лідер Дональд Трамп, може призвести до повномасштабної війни між США та КНР. Про це попередив позаштатний науковий співробітник Defense Priorities і професор міжнародних відносин у коледжі Макалестера в Сент-Полі Ендрю Летем.

Ризик війни між США та Китаєм цілком реальний

Як зазначив Сент-Полі Ендрю Летем, в історії людства уже були ідентичні випадки.

До прикладу, можна згадати про ситуацію 1941 року, коли Штати здійснювали потужний економічний тиск на Японію, пише 19FortyFive .

Позбавлення Америкою доступу Японії до ключових стратегічних товарів стало останнім ударом, який Токіо сприйняв не як відстрочку, а як смертний вирок своїм імперським амбіціям. Результатом став Перл-Гарбор, — нагадав експерт. Поширити

Летем звертає увагу на те, що команди Байдена і Трампа постійно посилювали тиск на Китай за допомогою торгових обмежень, експортного контролю і заборон на технології.

Що важливо розуміти, це дійсно може мати жахливі наслідки для США ти Китаю.