Хто може спровокувати війну між США та Китаєм — прогноз експерта

Тарифна війна, яку розпочав американський лідер Дональд Трамп, може призвести до повномасштабної війни між США та КНР. Про це попередив позаштатний науковий співробітник Defense Priorities і професор міжнародних відносин у коледжі Макалестера в Сент-Полі Ендрю Летем.
Головні тези:
- Експерт нагадав, як економічний тиск на Японію призвів до Перл-Гарбор.
- Повільне технологічне удушення Китаю може виявитися як ефективним, так і провокаційним.
Ризик війни між США та Китаєм цілком реальний
Як зазначив Сент-Полі Ендрю Летем, в історії людства уже були ідентичні випадки.
До прикладу, можна згадати про ситуацію 1941 року, коли Штати здійснювали потужний економічний тиск на Японію, пише 19FortyFive.
Летем звертає увагу на те, що команди Байдена і Трампа постійно посилювали тиск на Китай за допомогою торгових обмежень, експортного контролю і заборон на технології.
Що важливо розуміти, це дійсно може мати жахливі наслідки для США ти Китаю.
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