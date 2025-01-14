Кто может стать новым лидером Канады — данные инсайдеров
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Кто может стать новым лидером Канады — данные инсайдеров

Фриланд
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Источник:  CBC

Бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд намерена вскоре заявить об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии, который также станет премьером после отставки Джастина Трюдо.

Главные тезисы

  • Христя Фриланд может заменить Джастина Трюдо в должности премьера Канады.
  • Отставка политика произошла на фоне разногласий с действующим лидером страны.
  • Трюдо официально заявил, что уйдет в отставку после избрания нового лидера партии.

Проукраинская политик Фриланд может стать лидером Канады

Как сообщают анонимные источники CBC News, политик планирует публично объявить о намерении побороться за лидерство в родной партии до 20 января.

Что важно понимать, тогда новый президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Журналисты обращают внимание на то, что Христя Фриланд — политик украинского происхождения — 16 декабря неожиданно подала в отставку.

Она не скрывала от народа Канады, что такое решение было принято из-за разногласий с действующим премьером Джастином Трюдо.

По словам Фриланда, в последнее время они с лидером страны не могли договориться о том, как Канаде сбалансировать свои расходы.

Официальная Оттава должна подготовиться к жесткой политике со стороны новой администрации Белого дома. Как известно, Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.

Что известно об отставке Трюдо

6 января Джастин Трюдо официально заявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии и должности премьера после того, как партия выберет ему замену.

По предварительным данным, это должно произойти 9 марта.

Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера путем надежной, общенациональной и конкурентной процедуры.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады

Кроме того, лидер страны подтвердил, что попросил генерал-губернатора Канады (представителя британского монарха) Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта.

По его словам, она поддержала это предложение.

Что важно понимать, остановка работы — крайне важный шаг для представления обновленной правительственной программы.

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