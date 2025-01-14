Кто может стать новым лидером Канады — данные инсайдеров

Бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд намерена вскоре заявить об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии, который также станет премьером после отставки Джастина Трюдо.

Проукраинская политик Фриланд может стать лидером Канады

Как сообщают анонимные источники CBC News, политик планирует публично объявить о намерении побороться за лидерство в родной партии до 20 января.

Что важно понимать, тогда новый президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Журналисты обращают внимание на то, что Христя Фриланд — политик украинского происхождения — 16 декабря неожиданно подала в отставку.

Она не скрывала от народа Канады, что такое решение было принято из-за разногласий с действующим премьером Джастином Трюдо.

По словам Фриланда, в последнее время они с лидером страны не могли договориться о том, как Канаде сбалансировать свои расходы.

Официальная Оттава должна подготовиться к жесткой политике со стороны новой администрации Белого дома. Как известно, Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.

Что известно об отставке Трюдо

6 января Джастин Трюдо официально заявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии и должности премьера после того, как партия выберет ему замену.

По предварительным данным, это должно произойти 9 марта.

Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера путем надежной, общенациональной и конкурентной процедуры. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Кроме того, лидер страны подтвердил, что попросил генерал-губернатора Канады (представителя британского монарха) Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта.

По его словам, она поддержала это предложение.