Кто может стать новым лидером Канады — данные инсайдеров

Бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд намерена вскоре заявить об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии, который также станет премьером после отставки Джастина Трюдо.
Главные тезисы
- Христя Фриланд может заменить Джастина Трюдо в должности премьера Канады.
- Отставка политика произошла на фоне разногласий с действующим лидером страны.
- Трюдо официально заявил, что уйдет в отставку после избрания нового лидера партии.
Проукраинская политик Фриланд может стать лидером Канады
Как сообщают анонимные источники CBC News, политик планирует публично объявить о намерении побороться за лидерство в родной партии до 20 января.
Что важно понимать, тогда новый президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом.
Журналисты обращают внимание на то, что Христя Фриланд — политик украинского происхождения — 16 декабря неожиданно подала в отставку.
Она не скрывала от народа Канады, что такое решение было принято из-за разногласий с действующим премьером Джастином Трюдо.
По словам Фриланда, в последнее время они с лидером страны не могли договориться о том, как Канаде сбалансировать свои расходы.
Официальная Оттава должна подготовиться к жесткой политике со стороны новой администрации Белого дома. Как известно, Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.
Что известно об отставке Трюдо
6 января Джастин Трюдо официально заявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии и должности премьера после того, как партия выберет ему замену.
По предварительным данным, это должно произойти 9 марта.
Кроме того, лидер страны подтвердил, что попросил генерал-губернатора Канады (представителя британского монарха) Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта.
По его словам, она поддержала это предложение.
Что важно понимать, остановка работы — крайне важный шаг для представления обновленной правительственной программы.
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