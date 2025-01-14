Хто може стати новим лідером Канади — дані інсайдерів

Колишня віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд має намір незабаром заявити про участь у змаганні за посаду лідера Ліберальної партії, який також стане премʼєром після відставки Джастіна Трюдо.

Проукраїнська політикиня Фріланд може стати лідеркою Канади

Як повідомляють анонімні джерела CBC News, політикиня планує публічно оголосити про намір поборотись за лідерство в рідній партії до 20 січня.

Що важливо розуміти, саме тоді новий президент США Дональд Трамп повернеться у Білий дім.

Журналісти звертають увагу на те, що Христя Фріланд, яка має українське походження, 16 грудня неочікувано подала у відставку.

Вона не приховувала від народу Канади, що таке рішення було ухвалене через розбіжності з чинним прем’єром Джастіном Трюдо.

За словами Фріланд, останнім часом вони з лідером країни не могли домовитися щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати.

Офіційна Оттава повинна підготуватись до жорсткої політики з боку нової адміністрації Білого дому . Як відомо, Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами.

Що відомо про відставку Трюдо

6 січня Джастін Трюдо офіційно заявив, що піде у відставку з посади лідера Ліберальної партії та посади премʼєра після того, як партія обере йому заміну.

За попередніми даними, це має статись 9 березня.

Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії та премʼєр-міністра після того, як партія обере свого наступного лідера шляхом надійної, загальнонаціональної та конкурентної процедури Джастін Трюдо Премʼєр-міністр Канади

Окрім того, лідер країни підтвердив, що попросив генерал-губернаторку Канади (представника британського монарха) Мері Саймон призупинити роботу парламенту до 24 березня.

За його словами, вона підтримала цю пропозицію.