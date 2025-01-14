Хто може стати новим лідером Канади — дані інсайдерів

Колишня віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд має намір незабаром заявити про участь у змаганні за посаду лідера Ліберальної партії, який також стане премʼєром після відставки Джастіна Трюдо.
Головні тези:
- Христя Фріланд може замінити Джастіна Трюдо на посаді премʼєра Канади.
- Відставка політикині відбулася на тлі розбіжностей з чинним лідером країни.
- Трюдо офіційно заявив, що піде у відставку після обрання нового лідера партії.
Проукраїнська політикиня Фріланд може стати лідеркою Канади
Як повідомляють анонімні джерела CBC News, політикиня планує публічно оголосити про намір поборотись за лідерство в рідній партії до 20 січня.
Що важливо розуміти, саме тоді новий президент США Дональд Трамп повернеться у Білий дім.
Журналісти звертають увагу на те, що Христя Фріланд, яка має українське походження, 16 грудня неочікувано подала у відставку.
Вона не приховувала від народу Канади, що таке рішення було ухвалене через розбіжності з чинним прем’єром Джастіном Трюдо.
За словами Фріланд, останнім часом вони з лідером країни не могли домовитися щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати.
Офіційна Оттава повинна підготуватись до жорсткої політики з боку нової адміністрації Білого дому . Як відомо, Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами.
Що відомо про відставку Трюдо
6 січня Джастін Трюдо офіційно заявив, що піде у відставку з посади лідера Ліберальної партії та посади премʼєра після того, як партія обере йому заміну.
За попередніми даними, це має статись 9 березня.
Окрім того, лідер країни підтвердив, що попросив генерал-губернаторку Канади (представника британського монарха) Мері Саймон призупинити роботу парламенту до 24 березня.
За його словами, вона підтримала цю пропозицію.
Що важливо розуміти, призупинення роботи — вкрай важливий крок для представлення оновленої урядової програми.
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