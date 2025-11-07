Кто может стать следующим президентом США — прогноз Рубио
Кто может стать следующим президентом США — прогноз Рубио

Рубио
Источник:  Politico

Шеф американской дипломатии Марко Рубио считает, что именно вице-президент США Джей Ди Вэнс является фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Главные тезисы

  • Рубио поддерживает Ди Вэнса и его политические амбиции.
  • Республиканцы уже готовятся к борьбе за преемство после Дональда Трампа.

Вэнс может стать новым президентом США?

Как сообщает издание Politico, своими размышлениями по этому поводу Марко Рубио делится в частных беседах.

Более того, как оказалось, глава Госдепа даже готов поддержать Вэнса, если тот решит баллотироваться.

Марк четко дал понять, что Джей Ди станет кандидатом от Республиканской партии, если он этого захочет. Он сделает все, что в его силах, чтобы поддержать вице-президента в этих усилиях, — рассказал один из инсайдеров журналистов.

Что важно понимать, частные заявления Рубио указывают на то, что некоторые республиканцы уже готовятся к борьбе за преемство после Дональда Трампа, хотя последний не так уж давно вернулся в Белый дом.

Действующий президент США никогда не скрывал, что считает Вэнса и Рубио своими двумя вероятными преемниками.

Каждый из них уверяет, что они хорошие друзья и между ними нет соперничества.

Третий человек, близкий к Белому дому, сказал, что "ожидается, что Джей Ди будет [кандидатом], а Рубио — вице-президентом.

