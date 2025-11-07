Кто может стать следующим президентом США — прогноз Рубио

Шеф американской дипломатии Марко Рубио считает, что именно вице-президент США Джей Ди Вэнс является фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.
Главные тезисы
- Рубио поддерживает Ди Вэнса и его политические амбиции.
- Республиканцы уже готовятся к борьбе за преемство после Дональда Трампа.
Вэнс может стать новым президентом США?
Как сообщает издание Politico, своими размышлениями по этому поводу Марко Рубио делится в частных беседах.
Более того, как оказалось, глава Госдепа даже готов поддержать Вэнса, если тот решит баллотироваться.
Что важно понимать, частные заявления Рубио указывают на то, что некоторые республиканцы уже готовятся к борьбе за преемство после Дональда Трампа, хотя последний не так уж давно вернулся в Белый дом.
Действующий президент США никогда не скрывал, что считает Вэнса и Рубио своими двумя вероятными преемниками.
Каждый из них уверяет, что они хорошие друзья и между ними нет соперничества.
